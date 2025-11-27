У російських ЗМІ заявили про новий крок у зближенні Москви та Пхеньяна. Як пише "Інтерфакс", у школах Північної Кореї російську мову зробили обов’язковою до вивчення з 4-го класу. Про це повідомив міністр природних ресурсів РФ Олександр Козлов, який очолює міжурядову комісію між двома державами.

Північнокорейські школярі — тепер російська стане для них обов’язковою з молодших класів

За його словами, КНДР та Росія нарощують співпрацю не лише в освіті, а й у професійній підготовці: російська сторона навчає північнокорейських банкірів, медиків, енергетиків та геологів. Цього року, наприклад, 29 корейських геологів проходили курси на базі російських установ, де вивчали методики аналізів та картографування.

Також у РФ повідомили, що 96 громадян КНДР вступили до російських вишів у минулому навчальному році — найбільше до ДВФУ, МГІМО та РУДН. У відповідь російські студенти теж демонструють інтерес до корейської: близько 300 студентів вивчають мову як спеціальність.

Росіяни підкреслюють, що російська мова традиційно залишається однією з найпоширеніших іноземних у Північній Кореї — приблизно 600 учнів продовжують її освоювати. Наступного року там планують відкрити й Центр відкритої освіти російською мовою, який створюють на базі Педуніверситету ім. Кім Чхоль Чжу.

Крім того, у Владивостоці цього року відбувся перший форум ректорів РФ і КНДР, що ще більше зміцнило освітні контакти між двома ізольованими режимами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що українська мова отримує безпрецедентний статус у Європі. У школах Польщі та Німеччини її офіційно вводять як другу іноземну — і це вже не тимчасові гуртки чи волонтерські заняття, а повноцінні державні програми. українська перестає бути "мовою мігрантів" і перетворюється на повноцінний європейський освітній інструмент. Це важливий культурний злам — і водночас спосіб протидіяти російському впливу в регіоні.