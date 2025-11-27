Россия продвигает свое влияние в школах Северной Кореи: русский язык сделал обязательным с 4-го класса

В российских СМИ заявили о новом шаге в сближении Москвы и Пхеньяна. Как пишет "Интерфакс", в школах Северной Кореи русский язык сделали обязательным для изучения с 4-го класса . Об этом сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, возглавляющий межправительственную комиссию между двумя государствами.

Северокорейские школьники — русский язык вводят как обязательный с начальных классов

По его словам, КНДР и Россия наращивают сотрудничество не только в образовании, но и в профессиональной подготовке: российская сторона учит северокорейских банкиров, медиков, энергетиков и геологов. В этом году, к примеру, 29 корейских геологов проходили курсы на базе русских учреждений , где изучали методики анализов и картографирования.

Также в РФ сообщили, что 96 граждан КНДР поступили в российские вузы в прошлом учебном году — больше всего в ДВФУ, МГИМО и РУДН. В ответ российские студенты тоже демонстрируют интерес к корейскому: около 300 студентов изучают язык как специальность.

Россияне подчеркивают, что русский язык традиционно остается одним из самых распространенных иностранных в Северной Корее — около 600 учеников продолжают его осваивать. В следующем году там планируется открыть и Центр открытого образования на русском языке , который создают на базе Педуниверситета им. Ким Чхоль Чжу.

Кроме того, во Владивостоке в этом году состоялся первый форум ректоров РФ и КНДР , что еще больше укрепило образовательные контакты между двумя изолированными режимами.

