Росія кинула за ґрати дитину за підтримку України: 17-річну школярку засудили до колонії

У Росії розгорівся черговий скандал, який демонструє справжню ціну будь-якої симпатії до України — навіть якщо її проявляє дитина. У Санкт-Петербурзі 17-річну школярку Єву Багрову засудили до чотирьох років колонії за розміщення фотографій бійців "Русского добровольческого корпуса" (РДК), що воює на боці України.

Чотири роки за фото — у РФ показали, як карають навіть дітей за симпатії до України

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема видання "Верстка", з посиланням на адвоката Дмитра Аревкіна, який брав участь у справі.

Вирок виніс Перший Західний окружний військовий суд. Неповнолітню дівчину визнали винною одразу за двома статтями Кримінального кодексу РФ — "виправдання тероризму" та "сприяння терористичній діяльності".

За даними російських журналістів, приводом для кримінальної справи стали фотографії командира РДК Дениса Капустіна та бійця Олексія Левкіна, які Єва розмістила на шкільному інформаційному стенді. Під знімками був напис: "Заслужений герой Росії" — іронічний жест, який російська репресивна система сприйняла як злочин.





Спочатку школярку обвинувачували лише у "виправданні тероризму". Згодом слідство додало тяжчу статтю — "сприяння терористичній діяльності", однак конкретну суть цього обвинувачення так і не пояснили. Навіть російські ЗМІ визнають: що саме вважається "сприянням", у матеріалах справи чітко не сформульовано.

З точки зору України ця історія є черговим доказом того, що Росія воює не лише на фронті, а й проти власних дітей, караючи за будь-яку форму нелояльності до режиму. Фактично, школярку посадили за символічну підтримку людей, які виступили проти путінської війни та стали на бік України.

Правозахисники неодноразово заявляли: після початку повномасштабної війни РФ проти України російська судова система перетворилася на інструмент залякування, де навіть неповнолітні не мають жодного захисту. Вирок Єві Багровій став ще одним сигналом — у Росії не існує ані свободи слова, ані віку, який може врятувати від колонії.

