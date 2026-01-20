В России разгорелся очередной скандал, демонстрирующий истинную цену любой симпатии к Украине даже если ее проявляет ребенок. В Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу Еву Багрову приговорили к четырем годам колонии за размещение фотографий бойцов Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющей на стороне Украины.

Четыре года за фото — в РФ показали, как наказывают даже детей за симпатии к Украине

Об этом сообщают российские СМИ, в частности издание "Верстка", со ссылкой на принимавшего участие в деле адвоката Дмитрия Аревкина.

Приговор вынес Первый Западный окружной военный суд . Несовершеннолетняя девушка была признана виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — "оправдание терроризма" и "содействие террористической деятельности".

По данным российских журналистов, поводом для уголовного дела стали фотографии командира РДК Дениса Капустина и бойца Алексея Левкина , которые Ева разместила на школьном информационном стенде. Под снимками была надпись: "Заслуженный герой России" — иронический жест, который российская репрессивная система восприняла как грех.





Сначала школьницу обвиняли только в "оправдании терроризма". Впоследствии следствие добавило более тяжкую статью — "содействие террористической деятельности" , однако конкретную суть этого обвинения так и не объяснили. Даже российские СМИ признают, что именно считается "содействием", в материалах дела четко не сформулировано.

С точки зрения Украины эта история является очередным доказательством того, что Россия воюет не только на фронте, но и против своих детей , наказывая за любую форму нелояльности к режиму. Фактически школьницу посадили за символическую поддержку людей, которые выступили против путинской войны и встали на сторону Украины .

Правозащитники неоднократно заявляли: после начала полномасштабной войны РФ против Украины российская судебная система превратилась в инструмент устрашения , где даже несовершеннолетние не имеют никакой защиты. Приговор Еве Багровой стал еще одним сигналом — в России нет ни свободы слова, ни возраста, который может спасти от колонии.

