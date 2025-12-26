Резкое заявление Кима о коррупции в Украине: на чью сторону встал

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Украине должна быть создана система, при которой хищение государственных средств становится не только невыгодным, но и по-настоящему опасным для должностных лиц. Об этом он сообщил в комментарии журналистам Новости N .

Виталий Ким про коррупцию в Украине

Поддержка НАБУ и САП



Виталий Ким подчеркнул, что ключевую роль в сдерживании коррупции играет жесткая и последовательная работа антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП .



По его словам, именно неотвратимость наказания должна заставить чиновников отказываться от соблазна злоупотреблять бюджетными ресурсами.

Потенциальный чиновник получает уменьшение доходности и увеличение ответственности. Скажем так, насколько невыгодно – столь же страшно", – объяснил глава Николаевской ОВА.

Пример из Николаева: 700 миллионов вернули государству



Ким также привел конкретный пример собственного региона, который, по его словам, демонстрирует возможность эффективного и честного управления государственными средствами даже в условиях войны.



Речь идет о финансировании мер по защите критической инфраструктуры и возведению фортификационных сооружений. Часть неиспользованных средств область вернула в государственный бюджет.

"Это были сэкономлены деньги, предусмотренные в защиту критической инфраструктуры и фортификационных сооружений. Более 700 миллионов гривен мы вернули государству", — отметил Ким.

"Страх ответственности" как элемент системы

Глава ОВА подчеркнул, что борьба с коррупцией не должна быть избирательной или показательной. По его убеждению, только системное давление и реальные приговоры могут изменить поведение чиновников и снизить потери бюджета.



По его словам, в военное время каждая гривна должна работать на оборону, безопасность и восстановление страны, а не пропадать в коррупционных схемах.



