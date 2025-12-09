Рівень підготовки жахливий: у Раді звернулися до Зеленського

Графіки обмеження електропостачання стали тривалішими, запроваджують також аварійні відключення. У Верховній Раді вказують на прорахунки влади та звертаються до президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко, повідомив, що близько 70% Києва без електроенергії.

“Просто жах від того, наскільки ми виявилися непідготовленими до цієї зими. Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали, бо це "пустая трата денег". Результати зараз бачать усі українці”, — зауважив політик.

За його словами, все виглядає так, що далі краще не буде. Політик навів слова директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, що запасного устаткування залишилося на 2-3 російські атаки.

“І от питання до Зеленського й компанії, а вам подобається жити без світла та з цілодобовим гулом генераторів?”, — поцікавився він.

У Міненерго зазначили, що у Києві ситуація з електропостачанням залишається однією з найскладніших — наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці (станом на 17:05, — ред.). У міністерства повідомили, що у столиці відмінили аварійні відключення, діють графіки погодинних відключень.

Аварійні відключення, як пояснили у Міненерго, — вимушений, але контрольований превентивний захід, який застосовується за командою НЕК “Укренерго”. Це робиться саме для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми та уникнути блекауту.

На президента України Володимира Зеленського посипалася нищівна критика. Народні депутати вказують, які питання потребують уваги президента. Натомість очільник країни приділяє більше уваги тому, що взагалі не має турбувати суспільство.




