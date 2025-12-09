Уровень подготовки ужасный: в Раде обратились к Зеленскому

Графики ограничения электроснабжения стали более длительными, вводят также аварийные отключения. В Верховной Раде указывают на просчеты властей и обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что около 70% Киева без электроэнергии.

"Просто ужас от того, насколько мы оказались неподготовленными к этой зиме. Вместо того чтобы строить укрытия, друзья Зеленского все разворовывали, потому что это "пустая трата денег". Результаты сейчас видят все украинцы", — отметил политик.

По его словам, все выглядит так, что дальше лучше не будет. Политик привел слова директора центра исследований энергетики Александра Харченко, что запасного оборудования осталось на 2-3 российских атаки.

"И вот вопрос к Зеленскому и компании, а вам нравится жить без света и с круглосуточным гулом генераторов?", — поинтересовался он.

В Минэнерго отметили, что в Киеве ситуация с электроснабжением остается одной из самых сложных — без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы (по состоянию на 17:05, — ред.). В министерства сообщили, что в столице отменили аварийные отключения, действуют графики почасовых отключений.

Аварийные отключения, как пояснили в Минэнерго, — вынужденная, но контролируемая превентивная мера, применяемая по команде НЭК "Укрэнерго". Это делается именно для того, чтобы сберечь целостность энергосистемы и избежать блэкаута.

