Уровень подготовки ужасный: в Раде обратились к Зеленскому

Кречмаровская Наталия
Графики ограничения электроснабжения стали более длительными, вводят также аварийные отключения. В Верховной Раде указывают на просчеты властей и обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что около 70% Киева без электроэнергии.
По его словам, все выглядит так, что дальше лучше не будет. Политик привел слова директора центра исследований энергетики Александра Харченко, что запасного оборудования осталось на 2-3 российских атаки.
В Минэнерго отметили, что в Киеве ситуация с электроснабжением остается одной из самых сложных — без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы (по состоянию на 17:05, — ред.). В министерства сообщили, что в столице отменили аварийные отключения, действуют графики почасовых отключений.
Аварийные отключения, как пояснили в Минэнерго, — вынужденная, но контролируемая превентивная мера, применяемая по команде НЭК "Укрэнерго". Это делается именно для того, чтобы сберечь целостность энергосистемы и избежать блэкаута.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на президента Украины Владимира Зеленского посыпалась сокрушительная критика. Народные депутаты указывают, какие вопросы требуют внимания президента. В то же время глава страны уделяет больше внимания тому, что вообще не должно беспокоить общество.