Відомий політичний діяч Дмитро Корчинський, який зараз позиціонує себе українським патріотом, навіть націоналістом, раніше активно співпрацював з проросійськими політиками. Нині він активно бореться за державу, однак не на фронті, а на Ютубі — виступає з жорсткими заявами щодо мобілізації, та сам не став добровольцем.

Нещодавно в одному з інтерв’ю він закликав видати співробітникам ТЦК зброю і дозволити стріляти в тих військовозобовʼязаних, хто чинить їм спротив. Також Корчинський, як пишуть ЗМІ, виступає за зниження призовного віку і навіть мобілізацію жінок, закликає заборонити виїзд з України неповнолітнім. Така принципова позиція була б зрозумілою, якби патріот сам боронив Україну на фронті, однак ні. Корчинський називає себе командиром батальйону “Братство”, але в бойових діях участі не бере. Він воює виключно на інформаційному фронті, а його резонансі заяви постійно поширюють російські пропагандисти.

Цікаве й політичне минуле Корчинського. Він був співзасновником УНА-УНСО, яку залишив, ймовірно через внутрішній розкол, потім заснував партію “Братство”. Під час виборів 2004-2005 років активно виступав проти Віктора Ющенка.

Після програшу Віктора Януковича на президентських виборах у 2004 році “Братство” Корчинського, за даними ЗМІ, об'єдналося з радикальною проросійською Прогресивно-соціалістичною партією зрадниці Наталії Вітренко та разом із нею він виступав проти НАТО та зближення із США та ЄС. До “народної опозиції” Корчинський тоді кликав і “Партію регіонів” Януковича, і СДПУ(о) Медведчука.

ЗМІ писали і про інші тісні зв’язки Корчинського з російськими політиками. Так з російським ультраправим ідеологом Олександром Дугіним входив до Вищої Ради “Міжнародного Євразійського Руху”. На спільній пресконференції у Москві у лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського у “Братстві”, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Арестович тоді критикував Помаранчеву революцію, заявляючи, що внаслідок перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка “українські заводи перейдуть у власність Вашингтона та Брюсселя”.

У новій історії Корчинський був активним учасником Революції Гідності, але після штурму Банкової, як пишуть ЗМІ, виїхав за кордон. Товаришував з ліквідованим зрадником України Іллею Ківою. У мережі Інтернет є багато світлин тієї дружби: разом позували зі зброєю, гуляли Києвом і обідали у столичних ресторанах.

У сучасному ж періоді історії Корчинський знову став патріотом. Він закликає посилити методи мобілізації, закрити кордони для молоді, однак, ймовірно ховає від армії власного сина — Данила Корчинського.

