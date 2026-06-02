"Ряженый патриот": скандальные заявления Корчинского и дружба с пророссийскими политиками

Известный политический деятель Дмитрий Корчинский, сейчас позиционирующий себя украинским патриотом, даже националистом, ранее активно сотрудничал с пророссийскими политиками. Сейчас он активно борется за государство, однако не на фронте, а на Ютубе — выступает с жесткими заявлениями по мобилизации, но сам не стал добровольцем.

Дмитрий Корчинский. Фото из открытых источников

Недавно в одном из интервью он призвал выдать сотрудникам ТЦК оружие и разрешить стрелять в военнообязанных, кто оказывает им сопротивление. Также Корчинский, как пишут СМИ, выступает за понижение призывного возраста и даже мобилизацию женщин, призывает запретить выезд из Украины несовершеннолетним. Такая принципиальная позиция была бы понятна, если бы патриот сам защищал Украину на фронте, но нет. Корчинский называет себя командиром батальона "Братство", но в боевых действиях не участвует. Он воюет исключительно на информационном фронте, а в его резонансные заявления постоянно распространяют российские пропагандисты.

Интересно и политическое прошлое Корчинского. Он был соучредителем УНА-УНСО, которую оставил, вероятно, из-за внутреннего раскола, затем основал партию "Братство". Во время выборов 2004-2005 годов активно выступал против Виктора Ющенко.

После проигрыша Виктора Януковича на президентских выборах в 2004 году "Братство" Корчинского, по данным СМИ, объединилось с радикальной пророссийской Прогрессивно-социалистической партией предательницы Наталии Витренко и вместе с ней выступал против НАТО и сближения с США и ЕС. В "народную оппозицию" Корчинский тогда звал и "Партию регионов" Януковича, и СДПУ(о) Медведчука.

СМИ писали и о других тесных связях Корчинского с российскими политиками. Так с российским ультраправым идеологом Александром Дугиным входил в Высший Совет "Международного Евразийского Движения". На совместной пресс-конференции в Москве в феврале 2005 года присутствовал также заместитель Корчинского в "Братстве", бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Арестович тогда критиковал Оранжевую революцию, заявляя, что в результате победы на президентских выборах Виктора Ющенко "украинские заводы перейдут в собственность Вашингтона и Брюсселя".

В новой истории Корчинский был активным участником Революции Достоинства, но после штурма Банковой, как пишут СМИ, уехал за границу. Дружил с ликвидированным предателем Украины Ильей Кивой. В сети Интернет много фотографий той дружбы: вместе позировали с оружием, гуляли по Киеву и обедали в столичных ресторанах.

В современном же периоде истории Корчинский снова стал патриотом. Он призывает усилить методы мобилизации, закрыть границы для молодежи, однако, вероятно, скрывает от армии собственного сына — Даниила Корчинского.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Корчинский резко критиковал Бутусова.



