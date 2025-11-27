logo_ukra

Путін заявив, що «домовлятися з Україною безглуздо»: які Кремль висуває ультиматуми
НОВИНИ

Путін заявив, що «домовлятися з Україною безглуздо»: які Кремль висуває ультиматуми

Очільник Кремля знову повторив погрози, маніпуляції про «нелегітимність» України та дав зрозуміти, що не збирається до мирних переговорів на реальних умовах.

27 листопада 2025, 16:19
Автор:
avatar

Проніна Анна

Президент РФ під час брифінгу після візиту до Киргизстану розповів цілий набір заяв, у яких традиційно поєднав погрози, перекручення фактів та спроби диктувати Україні умови миру. Путін стверджує, що "підписувати документи з українською владою немає сенсу", бо нібито Київ "побоявся піти на вибори" й через це "втратив легітимність". Запис брифінгу оприлюднено на сайті Кремля. 

Путін заявив, що «домовлятися з Україною безглуздо»: які Кремль висуває ультиматуми

Путін під час брифінгу знову висунув ультиматуми Україні

При цьому він демонстративно порівняв ситуацію з РФ, заявивши, що Москва провела вибори "незважаючи на конфлікт". Він знову проігнорував те, що Конституція України прямо забороняє вибори під час воєнного стану, а легітимність влади визнається всіма міжнародними партнерами.

Головний посил Путіна залишився незмінним: Росія не погоджується на переговори від лінії фронту. Він заявив, що бойові дії припиняться лише тоді, коли українські війська "підуть із зайнятих територій". Якщо ні — Кремль "добиватиметься свого військовим шляхом".

Також російський лідер прокоментував американський мирний план і заявив, що США поки не запропонували повноцінний документ — лише "теми для обговорення". Він згадав початковий 28-пунктний план, але промовчав про його скорочені версії, які партнери узгоджують без Росії. Попри це, наступного тижня в Москві чекають американську делегацію — російську сторону мають представляти Володимир Мединський та Юрій Ушаков.

Путін також повторив, що РФ нібито готова "зафіксувати відсутність планів нападу на Європу", хоча саме агресія Кремля є головною загрозою для регіону. Окремо він висловив невдоволення новими санкціями США проти російського енергетичного сектору, заявивши, що "не очікував" такого рішення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" уже писав, що Володимир Путін заявив, що умовою припинення бойових дій стане вихід українських військ з областей на які претендує Росія згідно зі зміненою Конституцією РФ, а саме Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областю та Кримом.



