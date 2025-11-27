Путин заявил, что «договариваться с Украиной бессмысленно»: какие Кремль выдвигает ультиматумы

Президент РФ во время брифинга после визита в Кыргызстан рассказал целый набор заявлений, в которых традиционно объединил угрозы, извращение фактов и попытки диктовать Украине условия мира. Путин утверждает, что "подписывать документы с украинскими властями нет смысла", потому что якобы Киев "побоялся пойти на выборы" и из-за этого "потерял легитимность". Запись брифинга обнародована на сайте Кремля.

Путин на брифинге снова выдвинул ультиматумы Украине

При этом он демонстративно сравнил ситуацию с РФ, заявив, что Москва провела выборы "несмотря на конфликт". Он снова проигнорировал, что Конституция Украины прямо запрещает выборы во время военного положения, а легитимность власти признается всеми международными партнерами.

Главный посыл Путина остался прежним: Россия не соглашается на переговоры от линии фронта. Он заявил, что боевые действия прекратятся только тогда, когда украинские войска "уйдут с занятых территорий". Если нет — Кремль будет "добываться своим военным путем".

Также российский лидер прокомментировал американский мирный план и заявил, что США пока не предложили полноценный документ только "темы для обсуждения". Он упомянул первоначальный 28-пунктный план, но умолчал о его сокращенных версиях, которые партнеры согласовывают без России. Тем не менее, на следующей неделе в Москве ждут американскую делегацию — российскую сторону должны представлять Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

Путин также повторил, что РФ якобы готова зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу, хотя именно агрессия Кремля является главной угрозой для региона. Отдельно он выразил недовольство новыми санкциями США против российского энергетического сектора, заявив, что "не ожидал" такого решения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Владимир Путин заявил, что условием прекращения боевых действий станет выход украинских войск из областей, на которые претендует Россия согласно измененной Конституции РФ, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областью и Крымом.