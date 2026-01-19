Путин объявил войну «святой» и получил сокрушительный ответ от главного англиканского богослова

Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс подверг жесткой критике президента России Владимира Путина после его заявлений о "мире миссии" в Украине. Во время рождественской речи Путин назвал русских солдат "воинами", которые действуют "по велению Господню" и "защищают отечество". Об этом сообщает Risu.ua.

«Прикрывать насилие Богом — преступление против веры»: резкое заявление Роуэна Уильямса о Путине

Уильямс, занимавший должность архиепископа Кентерберийского с 2002 по 2012 год, подчеркнул, что использование религии для оправдания войны является прямым нарушением христианских принципов. "Я бы точно сказал, что речь здесь идет о лжи", — заявил он в комментарии The Independent. "Насилие нельзя прикрывать Богом – это подрывает фундаментальные аспекты христианства".

Архиепископ напомнил, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 более 1600 православных богословов и священнослужителей издали Волошскую декларацию, в которой осудили идеологию "русского мира" как еретическое верование. Согласно ей, Россия якобы имеет "божественное право" создавать "Святую Русь", что является прямым оправданием военной агрессии.

"Идея о том, что смерть в битве за вашу страну приравнивается к христианскому мученичеству — это самое странное и неоправданное толкование", — подчеркнул Уильямс. По его словам, систематическая подмена христианских ценностей на националистическую идеологию очень тревожна для всего мира.

Архиепископ также отметил, что Путин часто игнорирует призывы прекратить насилие во время религиозных праздников, включая Рождество и Пасху. По мнению Уильямса, религиозные лидеры Запада должны усилить осуждение насилия и обратить внимание на опасные практики Кремля.

Он призывает Запад не игнорировать использование веры для оправдания войны, ведь "воображать, что веру можно защитить только насилием — это оскорбление для религии. Если вы говорите, что вера сильна только тогда, когда я убиваю неверующих, вы мало понимаете о силе веры".

Читайте также в "Комментариях", что РФ пытается поднять авторитет Путина.