Публічний скандал між Трампом та Мелоні

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опинилися в центрі публічного конфлікту, попри раніше дружні відносини.

Конфлікт на публіці між Трампом та Мелоні

Причиною суперечки стала заява Мелоні на підтримку Папи Римського, якого раніше критикував Трамп. Італійська прем’єрка назвала подібні висловлювання неприйнятними.

У відповідь Трамп різко відреагував, звинувативши Мелоні у слабкій позиції щодо міжнародних питань, зокрема Ірану, а також у небажанні підтримувати політику США в сфері безпеки та НАТО.

Крім того, він заявив, що давно не підтримує з нею контакт і розчарований її діями.

Публічний обмін заявами став несподіваним на тлі попередніх сигналів про політичну близькість між двома політиками.

Аналітики зазначають, що подібні конфлікти можуть впливати на баланс відносин між США та європейськими партнерами, особливо в контексті безпекових викликів.

Дослідження провів Baltic Defense Initiative. Аналітики змоделювали ситуацію, за якої атака РФ може відбутися у грудні 2027 року. За їхнім сценарієм, перший етап передбачає масовані ракетні удари по системах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також по ключових центрах управління — зокрема президентському палацу, Міністерству оборони та Генеральному штабу. Після цього, згідно з моделлю, росія може перейти до ударів по критичній інфраструктурі, насамперед енергетичній.

