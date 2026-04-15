Публічний скандал між Трампом та Мелоні
Публічний скандал між Трампом та Мелоні

Між Трампом і Мелоні виник публічний конфлікт після взаємної критики

15 квітня 2026, 00:15
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опинилися в центрі публічного конфлікту, попри раніше дружні відносини.

Причиною суперечки стала заява Мелоні на підтримку Папи Римського, якого раніше критикував Трамп. Італійська прем’єрка назвала подібні висловлювання неприйнятними.

У відповідь Трамп різко відреагував, звинувативши Мелоні у слабкій позиції щодо міжнародних питань, зокрема Ірану, а також у небажанні підтримувати політику США в сфері безпеки та НАТО.

Крім того, він заявив, що давно не підтримує з нею контакт і розчарований її діями.

Публічний обмін заявами став несподіваним на тлі попередніх сигналів про політичну близькість між двома політиками.

Аналітики зазначають, що подібні конфлікти можуть впливати на баланс відносин між США та європейськими партнерами, особливо в контексті безпекових викликів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Литві представили сценарій можливого нападу Росії, згідно з яким країна може протриматися до капітуляції близько трьох місяців.
Дослідження провів Baltic Defense Initiative. Аналітики змоделювали ситуацію, за якої атака РФ може відбутися у грудні 2027 року. За їхнім сценарієм, перший етап передбачає масовані ракетні удари по системах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також по ключових центрах управління — зокрема президентському палацу, Міністерству оборони та Генеральному штабу. Після цього, згідно з моделлю, росія може перейти до ударів по критичній інфраструктурі, насамперед енергетичній.



Джерело: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/04/14/italian-pm-blasts-unacceptable-trump-criticism-of-pope_6752402_4.html
