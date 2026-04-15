Публичный скандал между Трампом и Мелони

Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони оказались в центре публичного конфликта, несмотря на ранее дружеские отношения.
Конфликт на публике между Трампом и Мелони
Причиной спора стало заявление Мелони в поддержку Папы Римского, ранее критиковавшего Трамп. Итальянский премьер назвала подобные высказывания неприемлемыми.
В ответ Трамп резко отреагировал, обвинив Мелони в слабой позиции по международным вопросам, включая Иран, а также в нежелании поддерживать политику США в сфере безопасности и НАТО.
Кроме того, он заявил, что давно не поддерживает с ней контакт и разочарован ее действиями.
Публичный обмен заявлениями стал неожиданным на фоне предварительных сигналов о политической близости между двумя политиками.
Аналитики отмечают, что подобные конфликты могут влиять на баланс отношений между США и европейскими партнерами, особенно в контексте вызовов безопасности.