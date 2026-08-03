Проведена активістами реформа правоохоронної та судової системи зруйнувала роботу цих інституцій: ЗМІ

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Кречмаровская Наталия
Реформа судової та правоохоронної систем в Україні, координована так званими активістами та антикорупціонерами, не досягла задекларованих цілей.
Реформа. Фото з відкритих джерел
Натомість її наслідками стали кадрова криза, зниження ефективності державних інституцій та концентрація впливу в руках вузького кола так званих “реформаторів”, пише видання “Українські новини”.
Журналісти зазначають, що модель, створена внаслідок реформ, виявилася геть неефективною. Як приклад наводять судову систему. Зазначають, що реформи повністю зруйнували престиж професії судді, а саме призначення на цю посаду в юридичному середовищі дедалі частіше сприймається як “вихід на ешафот”, а не як можливість спокійно й професійно виконувати свою роботу.
Реформуванням різних сфер, як пише видання, роками займаються одні й ті самі люди.
Водночас, зазначають, нерідко вся реформа — це лише зміна керівництва та встановлення контролю над органом, як приклади — БЕБ, САП і НАБУ.
Крім того зауважують, що для досягнення бажаного результату “реформатори” можуть використовувати маніпуляції, брехню, брудні технології та медіаатаки.
Журналісти наголошують, що потрібно переглянути самі підходи до реформування держави та дати оцінку діяльності тих, хто роками просував цей порядок денний.
Видання вказує на посиленні ролі українських фахівців і суспільства у проведенні реформ та кадрових конкурсах. Зазначається, що визначальний вплив на ці процеси мають отримати свідомі українські професіонали, а не міжнародні експерти.