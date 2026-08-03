Проведена активістами реформа правоохоронної та судової системи зруйнувала роботу цих інституцій: ЗМІ

Реформа судової та правоохоронної систем в Україні, координована так званими активістами та антикорупціонерами, не досягла задекларованих цілей.

Реформа. Фото з відкритих джерел

Натомість її наслідками стали кадрова криза, зниження ефективності державних інституцій та концентрація впливу в руках вузького кола так званих “реформаторів”, пише видання “Українські новини”.

“Будь-яка сфера, в яку вдалося пролізти “нестримним реформаторам”, отримувала збитки та незворотні процеси, ціна яких — роки роботи лише для того, щоб хоча б повернутися до стану, який був до початку так званих “реформ”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що модель, створена внаслідок реформ, виявилася геть неефективною. Як приклад наводять судову систему. Зазначають, що реформи повністю зруйнували престиж професії судді, а саме призначення на цю посаду в юридичному середовищі дедалі частіше сприймається як “вихід на ешафот”, а не як можливість спокійно й професійно виконувати свою роботу.

Реформуванням різних сфер, як пише видання, роками займаються одні й ті самі люди.

“Сьогодні вони реформують суд, учора — прокуратуру, завтра вони вже спеціалісти у військовій сфері, логістиці та снарядах, обирають Головнокомандувача та начальника Генерального штабу”, — додають журналісти.

Водночас, зазначають, нерідко вся реформа — це лише зміна керівництва та встановлення контролю над органом, як приклади — БЕБ, САП і НАБУ.

“Реформатори”, як пише ЗМІ, обирають не найкращих, а найзручніших для себе керівників державних органів. Наслідками цього є сумнівні угоди, призначення осіб із проблемною репутацією, уникнення кримінальної відповідальності, працевлаштування “своїх” людей, безвідповідальність і кумівство, пояснюють журналісти.

Крім того зауважують, що для досягнення бажаного результату “реформатори” можуть використовувати маніпуляції, брехню, брудні технології та медіаатаки.

Журналісти наголошують, що потрібно переглянути самі підходи до реформування держави та дати оцінку діяльності тих, хто роками просував цей порядок денний.

“Може, питання не в тих, кого реформують, а в тих, хто це робить? Може, питання слід ставити до професійного рівня, порядності, життєвого досвіду і компетентності отих усіх Жернакових, Шабуніних, Каленюків, Богуславець, Наємів, Ніколових та десятків таких самих?”, — йдеться у повідомленні.

Видання вказує на посиленні ролі українських фахівців і суспільства у проведенні реформ та кадрових конкурсах. Зазначається, що визначальний вплив на ці процеси мають отримати свідомі українські професіонали, а не міжнародні експерти.



