Проведенная активистами реформа правоохранительной и судебной системы разрушила работу этих институтов: СМИ

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Кречмаровская Наталия
Реформа судебной и правоохранительной систем в Украине, координируемая так называемыми активистами и антикоррупционерами, не достигла задекларированных целей.
Реформа. Фото из открытых источников
Его последствиями стали кадровый кризис, снижение эффективности государственных институций и концентрация влияния в руках узкого круга так называемых "реформаторов", пишет издание "Українські новини".
Журналисты отмечают, что модель, созданная в результате реформ, оказалась неэффективной. В качестве примера приводят судебную систему. Отмечают, что реформы полностью разрушили престиж профессии судьи, а именно назначение на эту должность в юридической среде все чаще воспринимается как выход на эшафот, а не как возможность спокойно и профессионально выполнять свою работу.
Реформированием различных сфер, как пишет издание, годами занимаются одни и те же люди.
В то же время, отмечают, нередко вся реформа – это лишь смена руководства и установление контроля над органом, как примеры – БЭБ, САП и НАБУ.
Кроме того, отмечают, что для достижения желаемого результата "реформаторы" могут использовать манипуляции, ложь, грязные технологии и медиаатаки.
Журналисты отмечают, что нужно пересмотреть сами подходы к реформированию государства и дать оценку деятельности тех, кто годами продвигал эту повестку дня.
Издание указывает на усиление роли украинских специалистов и общества в проведении реформ и кадровых конкурсах. Отмечается, что решающее влияние на эти процессы должны получить сознательные украинские профессионалы, а не международные эксперты.