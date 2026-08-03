Реформа судебной и правоохранительной систем в Украине, координируемая так называемыми активистами и антикоррупционерами, не достигла задекларированных целей.

Реформа. Фото из открытых источников

Его последствиями стали кадровый кризис, снижение эффективности государственных институций и концентрация влияния в руках узкого круга так называемых "реформаторов", пишет издание "Українські новини".

“Любая сфера, в которую удалось пролезть “безудержным реформаторам”, получала убытки и необратимые процессы, цена которых — годы работы лишь для того, чтобы хотя бы вернуться в состояние, которое было до начала так называемых “реформ”, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что модель, созданная в результате реформ, оказалась неэффективной. В качестве примера приводят судебную систему. Отмечают, что реформы полностью разрушили престиж профессии судьи, а именно назначение на эту должность в юридической среде все чаще воспринимается как выход на эшафот, а не как возможность спокойно и профессионально выполнять свою работу.

Реформированием различных сфер, как пишет издание, годами занимаются одни и те же люди.

"Сегодня они реформируют суд, вчера — прокуратуру, завтра они уже специалисты в военной сфере, логистике и снарядах, выбирают Главнокомандующего и начальника Генерального штаба", — добавляют журналисты.

В то же время, отмечают, нередко вся реформа – это лишь смена руководства и установление контроля над органом, как примеры – БЭБ, САП и НАБУ.

"Реформаторы", как пишет СМИ, выбирают не лучших, а самых удобных для себя руководителей государственных органов. Последствиями этого являются сомнительные соглашения, назначение лиц с проблемной репутацией, избегание уголовной ответственности, трудоустройство "своих" людей, безответственность и кумовство, объясняют журналисты.

Кроме того, отмечают, что для достижения желаемого результата "реформаторы" могут использовать манипуляции, ложь, грязные технологии и медиаатаки.

Журналисты отмечают, что нужно пересмотреть сами подходы к реформированию государства и дать оценку деятельности тех, кто годами продвигал эту повестку дня.

"Может быть, вопрос не у тех, кого реформируют, а у тех, кто это делает? Может, вопрос следует ставить к профессиональному уровню, порядочности, жизненному опыту и компетентности всех Жернаковых, Шабуниных, Каленюков, Богуславец, Наемов, Николовых и десятков таких же?", — говорится в сообщении.

Издание указывает на усиление роли украинских специалистов и общества в проведении реформ и кадровых конкурсах. Отмечается, что решающее влияние на эти процессы должны получить сознательные украинские профессионалы, а не международные эксперты.



