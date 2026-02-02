logo_ukra

Проти Тимошенко ймовірно готували провокацію: ЗМІ про запис розмови голосів, схожих на Арахамію та Копитіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Проти Тимошенко ймовірно готували провокацію: ЗМІ про запис розмови голосів, схожих на Арахамію та Копитіна

У “Слузі народу” можливо готували провокацію проти Юлії Тимошенко, ймовірно, щоб заблокувати їй участь у виборах

2 лютого 2026, 15:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В українському політикумі можливо назріває новий скандал — оприлюднено аудіозапис розмови, на якому голоси, схожі на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та нардепа Ігоря Копитіна, обговорюють можливу провокацію проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Проти Тимошенко ймовірно готували провокацію: ЗМІ про запис розмови голосів, схожих на Арахамію та Копитіна

Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел

Розшифрований фрагмент розмови опубликувало видання “Українські новини”. 

“У розмові йдеться про використання кримінального провадження НАБУ та САП для політичного тиску на Тимошенко, зокрема з метою усунення її як опонента та збереження монобільшості у Верховній Раді”, — пише видання. 

На аудіозаписі голос, схожий на Арахамію, за даними ЗМІ, говорить “Ее однозначно нужно заблокировать от участия в выборах”.

ЗМІ зазначає, що цей аудіофайл був у чинного депутата фракції "Слуга народу", близького до Ігоря Копитіна. До того ж, як повідомляє медіа, політик готовий надати правоохоронцям необхідні свідчення.

ЗМІ оприлюднило розшифрований фрагмент розмови:

Голос, схожий на Арахамію: "Слухай, ситуація склалася нехороша, навіть херова, але для тебе з неї є вихід. Є люди, які готові посприяти й вирішити твою проблему, але тобі теж доведеться дещо зробити для цієї організації".

Голос, схожий на Копитіна: "Кожного разу, коли ви кажете, що є вихід, мене потім кудись везуть. У мене сьогодні кримінальна справа, мене допитують, світить реальна відповідальність. Адвокати кажуть, що це серйозно".

Голос, схожий на Арахамію: "Ну ти ж розумієш, що це нормальна пропозиція, як вийти із ситуації. Там усе дуже просто".

Голос, схожий на Копитіна: "Ви самі втягнули мене в якісь гроші, у якусь справу. А потім за це можуть доганяти інші".

Голос, схожий на Арахамію: "Ідея така: потрібно, щоб ти з нею зустрівся і провів кілька розмов. Нам потрібні записи. Вона буде переконувати тебе не підтримувати більшість. Треба зробити гучну кримінальну справу, щоб люди боялися з нею комунікувати. А в ідеалі — відсторонити її від процесу й посадити. Нам потрібні голосування, і попереду вибори, тому її треба заблокувати від участі у виборах".

Голос, схожий на Копитіна: "Я можу з нею поговорити, але не хочу в цьому брати участь далі. Закрийте попередню справу — бо це ж ви давали мені гроші, а не я вам".

Голос, схожий на Арахамію: "Ми від тебе просимо небагато. Береш мікрофон, ідеш до неї й записуєш розмову хвилин на 30. Якщо робиш — з тебе злазять, НАБУ підпише папери, і тебе більше не чіпатимуть".

Голос, схожий на Копитіна: "Я запишу розмову, але без жодних грошей та схем".

Голос, схожий на Арахамію: "Саме це нам і потрібно. Є технічні спеціалісти, які з розмови зроблять те, що треба. А далі організація й суд реалізують програму, як усунути її з нашого шляху".

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які помилки влади занадто дорого обійдуться українцям.



