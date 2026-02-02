Проти Тимошенко ймовірно готували провокацію: ЗМІ про запис розмови голосів, схожих на Арахамію та Копитіна

Рубрики
В українському політикумі можливо назріває новий скандал — оприлюднено аудіозапис розмови, на якому голоси, схожі на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та нардепа Ігоря Копитіна, обговорюють можливу провокацію проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел
Розшифрований фрагмент розмови опубликувало видання “Українські новини”.
На аудіозаписі голос, схожий на Арахамію, за даними ЗМІ, говорить “Ее однозначно нужно заблокировать от участия в выборах”.
ЗМІ зазначає, що цей аудіофайл був у чинного депутата фракції "Слуга народу", близького до Ігоря Копитіна. До того ж, як повідомляє медіа, політик готовий надати правоохоронцям необхідні свідчення.
ЗМІ оприлюднило розшифрований фрагмент розмови:
Голос, схожий на Арахамію: "Слухай, ситуація склалася нехороша, навіть херова, але для тебе з неї є вихід. Є люди, які готові посприяти й вирішити твою проблему, але тобі теж доведеться дещо зробити для цієї організації".
Голос, схожий на Копитіна: "Кожного разу, коли ви кажете, що є вихід, мене потім кудись везуть. У мене сьогодні кримінальна справа, мене допитують, світить реальна відповідальність. Адвокати кажуть, що це серйозно".
Голос, схожий на Арахамію: "Ну ти ж розумієш, що це нормальна пропозиція, як вийти із ситуації. Там усе дуже просто".
Голос, схожий на Копитіна: "Ви самі втягнули мене в якісь гроші, у якусь справу. А потім за це можуть доганяти інші".
Голос, схожий на Арахамію: "Ідея така: потрібно, щоб ти з нею зустрівся і провів кілька розмов. Нам потрібні записи. Вона буде переконувати тебе не підтримувати більшість. Треба зробити гучну кримінальну справу, щоб люди боялися з нею комунікувати. А в ідеалі — відсторонити її від процесу й посадити. Нам потрібні голосування, і попереду вибори, тому її треба заблокувати від участі у виборах".
Голос, схожий на Копитіна: "Я можу з нею поговорити, але не хочу в цьому брати участь далі. Закрийте попередню справу — бо це ж ви давали мені гроші, а не я вам".
Голос, схожий на Арахамію: "Ми від тебе просимо небагато. Береш мікрофон, ідеш до неї й записуєш розмову хвилин на 30. Якщо робиш — з тебе злазять, НАБУ підпише папери, і тебе більше не чіпатимуть".
Голос, схожий на Копитіна: "Я запишу розмову, але без жодних грошей та схем".
Голос, схожий на Арахамію: "Саме це нам і потрібно. Є технічні спеціалісти, які з розмови зроблять те, що треба. А далі організація й суд реалізують програму, як усунути її з нашого шляху".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які помилки влади занадто дорого обійдуться українцям.