Проти Тимошенко ймовірно готували провокацію: ЗМІ про запис розмови голосів, схожих на Арахамію та Копитіна

В українському політикумі можливо назріває новий скандал — оприлюднено аудіозапис розмови, на якому голоси, схожі на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та нардепа Ігоря Копитіна, обговорюють можливу провокацію проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел

Розшифрований фрагмент розмови опубликувало видання “Українські новини”.

“У розмові йдеться про використання кримінального провадження НАБУ та САП для політичного тиску на Тимошенко, зокрема з метою усунення її як опонента та збереження монобільшості у Верховній Раді”, — пише видання.

На аудіозаписі голос, схожий на Арахамію, за даними ЗМІ, говорить “Ее однозначно нужно заблокировать от участия в выборах”.

ЗМІ зазначає, що цей аудіофайл був у чинного депутата фракції "Слуга народу", близького до Ігоря Копитіна. До того ж, як повідомляє медіа, політик готовий надати правоохоронцям необхідні свідчення.

ЗМІ оприлюднило розшифрований фрагмент розмови:

Голос, схожий на Арахамію: "Слухай, ситуація склалася нехороша, навіть херова, але для тебе з неї є вихід. Є люди, які готові посприяти й вирішити твою проблему, але тобі теж доведеться дещо зробити для цієї організації".

Голос, схожий на Копитіна: "Кожного разу, коли ви кажете, що є вихід, мене потім кудись везуть. У мене сьогодні кримінальна справа, мене допитують, світить реальна відповідальність. Адвокати кажуть, що це серйозно".

Голос, схожий на Арахамію: "Ну ти ж розумієш, що це нормальна пропозиція, як вийти із ситуації. Там усе дуже просто".

Голос, схожий на Копитіна: "Ви самі втягнули мене в якісь гроші, у якусь справу. А потім за це можуть доганяти інші".

Голос, схожий на Арахамію: "Ідея така: потрібно, щоб ти з нею зустрівся і провів кілька розмов. Нам потрібні записи. Вона буде переконувати тебе не підтримувати більшість. Треба зробити гучну кримінальну справу, щоб люди боялися з нею комунікувати. А в ідеалі — відсторонити її від процесу й посадити. Нам потрібні голосування, і попереду вибори, тому її треба заблокувати від участі у виборах".

Голос, схожий на Копитіна: "Я можу з нею поговорити, але не хочу в цьому брати участь далі. Закрийте попередню справу — бо це ж ви давали мені гроші, а не я вам".

Голос, схожий на Арахамію: "Ми від тебе просимо небагато. Береш мікрофон, ідеш до неї й записуєш розмову хвилин на 30. Якщо робиш — з тебе злазять, НАБУ підпише папери, і тебе більше не чіпатимуть".

Голос, схожий на Копитіна: "Я запишу розмову, але без жодних грошей та схем".

Голос, схожий на Арахамію: "Саме це нам і потрібно. Є технічні спеціалісти, які з розмови зроблять те, що треба. А далі організація й суд реалізують програму, як усунути її з нашого шляху".

