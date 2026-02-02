Против Тимошенко вероятно готовили провокацию: СМИ о записи разговора голосов, похожих на Арахамию и Копытина

В украинском политикуме возможно назревает новый скандал — обнародована аудиозапись разговора, на котором голоса, похожие на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и нардепа Игоря Копытина, обсуждают возможную провокацию против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Расшифрованный фрагмент разговора опубликовало издание "Українські новини".

"В разговоре речь идет об использовании уголовного производства НАБУ и САП для политического давления на Тимошенко, в частности, с целью устранения ее как оппонента и сохранения монобольшинства в Верховной Раде", — пишет издание.

На аудиозаписи голос, похожий на Арахамию, по данным СМИ, говорит: "Ее однозначно нужно заблокировать от участия в выборах".

СМИ отмечает, что этот аудиофайл был у действующего депутата фракции "Слуга народа", близкого к Игорю Копытину. К тому же, как сообщает медиа, политик готов предоставить правоохранителям необходимые показания.

СМИ обнародовало расшифрованный фрагмент разговора:

Голос, похожий на Арахамию: "Слушай, ситуация сложилась нехорошая, даже херовая, но для тебя из нее есть выход. Есть люди, которые готовы помочь и решить твою проблему, но тебе тоже придется кое-что сделать для этой организации".

Голос, похожий на Копытина: "Каждый раз, когда вы говорите, что есть выход, меня потом куда-то везут. У меня сегодня уголовное дело, меня допрашивают, светит реальная ответственность. Адвокаты говорят, что это серьезно".

Голос, похожий на Арахамию: "Ну ты понимаешь, что это нормальное предложение, как выйти из ситуации. Там все очень просто".

Голос, похожий на Копытина: "Вы сами втянули меня в какие-то деньги, в какое-то дело. А потом за это могут догонять другие".

Голос, похожий на Арахамию: "Идея такова: нужно, чтобы ты с ней встретился и провел несколько разговоров. Нам нужны записи. Она будет убеждать тебя не поддерживать большинство. Надо сделать громкое уголовное дело, чтобы люди боялись с ней коммуницировать. А в идеале — отстранить его от процесса и посадить. Нам нужны голосования и впереди выборы, поэтому ее нужно заблокировать от участия в выборах".

Голос, похожий на Копытина: "Я могу с ней поговорить, но не хочу в этом участвовать дальше. Закройте предыдущее дело — ведь это вы давали мне деньги, а не я вам".

Голос, похожий на Арахамию: "Мы от тебя просим немного. Берешь микрофон, идешь к нему и записываешь разговор минут на 30. Если делаешь — с тебя слезают, НАБУ подпишет бумаги, и тебя больше не трогают".

Голос, похожий на Копытина: "Я запишу разговор, но без денег и схем".

Голос, похожий на Арахамию: "Именно это нам и нужно. Есть технические специалисты, которые из разговора сделают то, что нужно. А дальше организация и суд реализуют программу, как устранить ее с нашего пути".

