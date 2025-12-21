«Повне г*вно» і «сепаратизм»: у Росії конкурс для молоді спричинив скандал і публічну істерику депутата

Показовий конфлікт у самій РФ — після оголошення "Молодіжної столиці Росії – 2026" російський депутат зірвався на нецензурну лексику, звинуватив систему в брехні та заявив про загрозу розпаду країни. Про це пише російське видання ASTRA.

«Повне г*вно» замість єдності: як конкурс «Молодіжна столиця Росії» оголив внутрішній розкол у РФ

У Росії, яка намагається демонструвати "стабільність" і "єдність", навіть молодіжний конкурс перетворився на політичний скандал. Переможцем проєкту "Молодіжна столиця Росії – 2026" несподівано став Смоленськ, що викликало різко негативну реакцію в регіонах, які програли.

Найгучніше вибухнув депутат Держдуми РФ від Томської області Володимир Самокиш, представник партії влади. У своєму Telegram-каналі він публічно назвав конкурс "повним г*вном", а результати — нечесними та небезпечними для держави.

"Це — просто повне г*вно. Конкурс нечестний. Він руйнує країну і взриває сепаратизм", — написав російський депутат, фактично визнавши внутрішній розкол у РФ.

Самокиш обурювався тим, що Смоленськ, "при всій повазі", не може бути молодіжнішим за Томськ, і порівняв поразку свого регіону з програшем "якомусь райцентру". Заява швидко поширилася соцмережами й викликала хвилю критики навіть серед прихильників влади.

Скандал не обмежився одним дописом. Депутат почав ображати власних підписників у коментарях, після чого поспіхом видалив публікацію та заявив, що "погорячився". Втім, інтернет уже зберіг сказане.

Що показав цей скандал

Історія з "молодіжною столицею" стала ще одним маркером внутрішньої кризи в Росії. Виходить, навіть формальні конкурси викликають лють і взаємну ненависть, а представники влади не стримують агресії й публічно говорять про "сепаратизм". І, як бачимо, міф про "згуртовану країну" розсипається через банальну боротьбу за статус і бюджети.

Цей випадок виглядає показово: держава, яка веде війну проти України, дедалі частіше демонструє внутрішню дестабілізацію, де навіть молодіжні проєкти стають тригером для політичних істерик.

І якщо в Росії депутат називає власний державний конкурс "повним г*вном", питання не в тому, хто став молодіжною столицею — питання в тому, наскільки глибокою є системна криза самої РФ.

Читайте також в "Коментарях" матеріал про "героя СВО", який, повернувшись з війни, жорстоко вбив свою співмешканку, осиротивши двох дітей.