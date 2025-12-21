«Полное г*вно» и «сепаратизм»: в России конкурс для молодежи вызвал скандал и публичную истерику депутата

Показательный конфликт в самой РФ после объявления "Молодежной столицы России – 2026" российский депутат сорвался на нецензурную лексику, обвинил систему во лжи и заявил об угрозе распада страны. Об этом пишет российское издание ASTRA.

«Полное г*вно» вместо единства: как конкурс «Молодежная столица России» обнажил внутренний раскол в РФ

В России, пытающейся демонстрировать "стабильность" и "единство", даже молодежный конкурс превратился в политический скандал. Победителем проекта "Молодежная столица России – 2026" неожиданно стал Смоленск , что вызвало резко негативную реакцию в проигравших регионах.

Громче всего взорвался депутат Госдумы РФ от Томской области Владимир Самокиш , представитель партии власти. В своем Telegram-канале он публично назвал конкурс "полным г*вном" , а результаты — нечестными и опасными для государства .

"Это просто полное г*вно. Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм" , — написал российский депутат, фактически признав внутренний раскол в РФ.

Самокиш возмущался тем, что Смоленск, "при всем уважении", не может быть молодежнее Томска , и сравнил поражение своего региона с проигрышем "какому-то райцентру". Заявление быстро распространилось соцсетями и вызвало волну критики даже среди сторонников власти.

Скандал не ограничился одной корреспонденцией. Депутат начал оскорблять собственных подписчиков в комментариях , после чего наспех удалил публикацию и заявил, что "погорячился". Впрочем, интернет уже сохранил сказанное.

Что показал этот скандал

История с "молодежной столицей" стала еще одним маркером внутреннего кризиса в России. Выходит, даже формальные конкурсы вызывают ярость и взаимную ненависть, а представители власти не сдерживают агрессию и публично говорят о "сепаратизме". И, как видим, миф о "сплоченной стране" рассыпается из-за банальной борьбы за статус и бюджеты.

Этот случай выглядит показательно: государство, ведущее войну против Украины, все чаще демонстрирует внутреннюю дестабилизацию , где даже молодежные проекты становятся триггером для политических истерик.

И если в России депутат называет собственный государственный конкурс "полным г*вном", вопрос не в том, кто стал молодежной столицей — вопрос в том, насколько глубок системный кризис самой РФ .

