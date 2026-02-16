Після інтерв’ю допит у СБУ: кому вручили повістку на трасі

Служба безпеки України викликала на допит колишнього народного депутата, підприємця та члена ВО "Свобода" Ігоря Кривецького. Про це повідомив головний продюсер YouTube-каналу ProUA Сергій Гайдай.

Повістка на допит Ігорю Кривецькому

За його словами, повістку Кривецькому вручили на дорозі до Києва. Перед цим співробітники СБУ зупинили автомобіль, у якому перебував бізнесмен, та провели огляд транспортного засобу. Підставою для відкриття провадження, як стверджує Гайдай, стало "перешкоджання роботі ЗСУ шляхом озвучення висловлювань в інтерв’ю Яніні Соколовій".

В оприлюдненому інтерв’ю Кривецький критикував економічну ситуацію в країні, заявляв про необхідність оновлення політичної еліти та зміну підходів до управління державою. Як співзасновник батальйонів "Свобода" і "Карпатська Січ", він також говорив про потребу посилення армії, проблеми мобілізації та корупційні ризики у владі.

Після отримання повістки Кривецький публічно висловив обурення формулюванням підозри. Він заявив, що розцінює відкриття провадження як спробу обмеження свободи слова та можливий політичний тиск. Водночас політик наголосив, що готовий пройти перевірку за статтею про перешкоджання роботі ЗСУ, але закликав до однакового підходу щодо всіх посадовців, до яких у суспільства є питання.

Допит Ігоря Кривецького призначений на понеділок, 16 лютого, об 11:00.

Ігор Кривецький — народний депутат Верховної Ради сьомого скликання, депутат Львівської обласної ради шостого скликання, підприємець і член ВО "Свобода".

Офіційної позиції СБУ щодо деталей провадження на момент публікації немає.

