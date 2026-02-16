После интервью допрос в СБУ: кому вручили повестку на трассе

Рубрики
Ткачова Марія
Служба безопасности Украины вызвала на допрос бывшего народного депутата, предпринимателя и члена ВО "Свобода" Игоря Кривецкого. Об этом сообщил главный продюсер YouTube-канала ProUA Сергей Гайдай.
Повестка на допрос Игорю Кривецкому
По его словам, повестку Кривецкому вручили на дороге в Киев. Перед этим сотрудники СБУ остановили автомобиль, на котором находился бизнесмен, и провели осмотр транспортного средства. Основанием для открытия производства, как утверждает Гайдай, стало "препятствование работе ВСУ путем озвучивания высказываний в интервью Янине Соколовой".
В обнародованном интервью Кривецкий критиковал экономическую ситуацию в стране, заявлял о необходимости обновления политической элиты и изменении подходов к управлению государством. Как соучредитель батальонов "Свобода" и "Карпатская Сечь", он также говорил о необходимости усиления армии, проблемах мобилизации и коррупционных рисках во власти.
После получения повестки Кривецкий публично выразил возмущение формулировкой подозрения. Он заявил, что расценивает открытие производства как попытку ограничения свободы слова и возможное политическое давление. В то же время, политик подчеркнул, что готов пройти проверку по статье о препятствовании работе ВСУ, но призвал к одинаковому подходу ко всем должностным лицам, к которым у общества есть вопросы.
Допрос Игоря Кривецкого назначен на понедельник, 16 февраля, в 11.00.
Игорь Кривецкий – народный депутат Верховной Рады седьмого созыва, депутат Львовского областного совета шестого созыва, предприниматель и член ВО "Свобода".
Официальной позиции СБУ по поводу деталей производства на момент публикации нет.