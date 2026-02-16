После интервью допрос в СБУ: кому вручили повестку на трассе

Служба безопасности Украины вызвала на допрос бывшего народного депутата, предпринимателя и члена ВО "Свобода" Игоря Кривецкого. Об этом сообщил главный продюсер YouTube-канала ProUA Сергей Гайдай.

Повестка на допрос Игорю Кривецкому

По его словам, повестку Кривецкому вручили на дороге в Киев. Перед этим сотрудники СБУ остановили автомобиль, на котором находился бизнесмен, и провели осмотр транспортного средства. Основанием для открытия производства, как утверждает Гайдай, стало "препятствование работе ВСУ путем озвучивания высказываний в интервью Янине Соколовой".

В обнародованном интервью Кривецкий критиковал экономическую ситуацию в стране, заявлял о необходимости обновления политической элиты и изменении подходов к управлению государством. Как соучредитель батальонов "Свобода" и "Карпатская Сечь", он также говорил о необходимости усиления армии, проблемах мобилизации и коррупционных рисках во власти.

После получения повестки Кривецкий публично выразил возмущение формулировкой подозрения. Он заявил, что расценивает открытие производства как попытку ограничения свободы слова и возможное политическое давление. В то же время, политик подчеркнул, что готов пройти проверку по статье о препятствовании работе ВСУ, но призвал к одинаковому подходу ко всем должностным лицам, к которым у общества есть вопросы.

Допрос Игоря Кривецкого назначен на понедельник, 16 февраля, в 11.00.

Игорь Кривецкий – народный депутат Верховной Рады седьмого созыва, депутат Львовского областного совета шестого созыва, предприниматель и член ВО "Свобода".

Официальной позиции СБУ по поводу деталей производства на момент публикации нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чтобы логер Владимир Золкин обнародовал заявление, в котором резко раскритиковал народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в спекуляциях на чувствительных темах во время войны. По словам Золкина, из-за публичных заявлений нардепа военнослужащие якобы обратились в правоохранительные органы.