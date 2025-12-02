Підозрюваного у жорстоких військових злочинах в Лівії екстрадували до Гааги: МКС оголосив про початок процесу

Підозрюваного у військових злочинах громадянина Лівії Халеда Мохамеда Алі Аль-Хішрі екстрадували з Німеччини до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це в понеділок повідомив сам МКС, передає агентство Reuters.

Лівійського воєнного злочинця видали Гаазі

За даними слідства, Аль-Хішрі був одним із керівників угруповання Special Deterrence Force та відповідав за таємну підземну в’язницю в Тріполі. Саме там, за версією обвинувачення, утримуваних систематично катували, били, піддавали сексуальному насильству та утримували в нелюдських умовах. МКС кваліфікує ці дії як військові злочини та злочини проти людяності.

Аль-Хішрі, за даними Reuters, був затриманий у Німеччині ще в квітні цього року, після чого тривала процедура його передачі до міжнародного суду. Тепер він перебуває під вартою МКС у Гаазі, де й очікуватиме першого процесуального засідання.

У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що офіційне підтвердження обвинувачень та початок судового розгляду можливі не раніше кінця 2026 року, адже обвинувальна база є великою й містить значний масив свідчень жертв та очевидців.

Правозахисні організації вітають екстрадицію, називаючи її однією з найважливіших у справах лівійських воєнних злочинів за останні роки. На їхню думку, розгляд справи Аль-Хішрі може стати прецедентом, що посилить міжнародну відповідальність за катування та сексуальне насильство у зонах конфлікту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що європейська оборонна промисловість продовжує стрімко зміцнюватися: 2024 року її загальний оборот зріс на 13,8% і досяг 183,4 млрд євро. Зростання збільшується, і цю тенденцію аналітики безпосередньо пов'язують із збільшенням оборонних бюджетів країн ЄС та НАТО після повномасштабного вторгнення Росії до України. Незважаючи на дефіцит сировини, проблеми з постачанням та високі енерговитрати, галузь демонструє впевнене піднесення. Паралельно на 8,6% зросла зайнятість: кількість робочих місць досягла 633 тисяч.