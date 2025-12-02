Подозреваемый в жестоких военных преступлениях в Ливии экстрадировали в Гаагу: МКС объявил о начале процесса

Подозреваемый в военных преступлениях гражданин Ливии Халед Мохаммед Али Аль-Хишри был экстрадирован из Германии в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом в понедельник сообщил сам МКС, передает агентство Reuters .

Ливийского военного преступника выдали Гааге

По данным следствия, Аль-Хишри являлся одним из руководителей группировки Special Deterrence Force и отвечал за тайную подземную тюрьму в Триполи. Там же, по версии обвинения, удерживаемых систематически пытали, избивали, подвергали сексуальному насилию и содержали в бесчеловечных условиях. МКС квалифицирует эти действия как военные преступления и преступления против человечности .

Аль-Хишри, по данным Reuters, был задержан в Германии еще в апреле этого года, после чего продолжалась процедура его передачи в международный суд. Теперь он находится под стражей МКС в Гааге, где и будет ждать первого процессуального заседания.

В Международном уголовном суде отметили, что официальное подтверждение обвинений и начало судебного разбирательства возможны не ранее конца 2026 года , ведь обвинительная база большая и содержит значительный массив показаний жертв и очевидцев.

Правозащитные организации приветствуют экстрадицию, называя ее одним из важнейших по делам ливийских военных преступлений за последние годы. По их мнению, рассмотрение дела Аль-Хишри может стать прецедентом, что усугубит международную ответственность за пытки и сексуальное насилие в зонах конфликта.

