Подозрение в подкупе: что решил суд по имуществу Тимошенко
Подозрение в подкупе: что решил суд по имуществу Тимошенко

Суд частично пересмотрел арест имущества по делу народной депутатки Юлии Тимошенко, подозреваемой в подкупе коллег в парламенте

16 февраля 2026, 20:52
Автор:
Ткачова Марія

Юлия Тимошенко частично освободили от ареста имущества в рамках уголовного производства по возможному подкупу народных депутатов. Соответствующее решение было принято судом при рассмотрении ходатайства стороны обвинения.

Подозрение в подкупе: что решил суд по имуществу Тимошенко

Судьба имущества Юлии Тимошенко

Суд постановил наложить арест на вкладной счет самой нардепки. В то же время в удовлетворении ходатайства об аресте части другого имущества было отказано.

В частности, суд не поддержал арест половины движимого имущества, состоящего из трех автомобилей, а также двух гаражей, принадлежащих мужу депутату – Александру Тимошенко. Кроме того, был отменен арест 6,3 тысяч долларов США.

По данным следствия, Тимошенко подозревается в подкупе депутатов для обеспечения голосования в Верховной Раде. Ранее суд определил ей меру пресечения в виде залога в размере 33 миллионов гривен. Указанную сумму нардепка уже внесла.

В случае доказательства вины ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила и направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Российская сторона заочно обвиняет украинскую политику в "распространении фейков о российской армии".
Основанием для уголовного преследования стала публикация Тимошенко в социальных сетях, в которой она сообщила об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене во время российской оккупации. В следственных органах РФ заявили, что эти сообщения якобы были сделаны "по мотивам ненависти к российским военнослужащим". В генпрокуратуре России традиционно отвергли причастность армии РФ к военным преступлениям в Киевской области, назвав массовые гражданские убийства "украинской провокацией". Таким образом, Москва фактически криминализировала публичное упоминание и осуждение преступлений, задокументированных международными журналистами, правозащитниками и следственными структурами.



Источник: https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/news/ap-vaks-znyala-arest-z-castini-maina-simyi-timosenko
