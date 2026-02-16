Подозрение в подкупе: что решил суд по имуществу Тимошенко

Юлия Тимошенко частично освободили от ареста имущества в рамках уголовного производства по возможному подкупу народных депутатов. Соответствующее решение было принято судом при рассмотрении ходатайства стороны обвинения.

Судьба имущества Юлии Тимошенко

Суд постановил наложить арест на вкладной счет самой нардепки. В то же время в удовлетворении ходатайства об аресте части другого имущества было отказано.

В частности, суд не поддержал арест половины движимого имущества, состоящего из трех автомобилей, а также двух гаражей, принадлежащих мужу депутату – Александру Тимошенко. Кроме того, был отменен арест 6,3 тысяч долларов США.

По данным следствия, Тимошенко подозревается в подкупе депутатов для обеспечения голосования в Верховной Раде. Ранее суд определил ей меру пресечения в виде залога в размере 33 миллионов гривен. Указанную сумму нардепка уже внесла.

В случае доказательства вины ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила и направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Российская сторона заочно обвиняет украинскую политику в "распространении фейков о российской армии".

Основанием для уголовного преследования стала публикация Тимошенко в социальных сетях, в которой она сообщила об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене во время российской оккупации. В следственных органах РФ заявили, что эти сообщения якобы были сделаны "по мотивам ненависти к российским военнослужащим". В генпрокуратуре России традиционно отвергли причастность армии РФ к военным преступлениям в Киевской области, назвав массовые гражданские убийства "украинской провокацией". Таким образом, Москва фактически криминализировала публичное упоминание и осуждение преступлений, задокументированных международными журналистами, правозащитниками и следственными структурами.

