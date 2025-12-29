logo

BTC/USD

87270

ETH/USD

2930.29

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Под подозрением пятеро нардепов: в НАБУ заявили о разоблачении преступной группы в Верховной Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Под подозрением пятеро нардепов: в НАБУ заявили о разоблачении преступной группы в Верховной Раде

По данным следствия, народные депутаты получали деньги за «нужное» голосование

29 декабря 2025, 21:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде Украины.

Под подозрением пятеро нардепов: в НАБУ заявили о разоблачении преступной группы в Верховной Раде

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

Злоумышленники обеспечивали получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Всего в настоящее время среди подозреваемых – пятеро нардепов, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей.

"В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства", – говорится в сообщении.

Всем подозреваемым сейчас вручены ходатайства об избрании мер пресечения.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", по данным источников, подозрения уже получили народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисиль. Теперь, по данным издания ZN.UA, НАБУ объявило подозрение пятому народному депутату – члену фракции "Слуга народа" Михаилу Лабе.

Отдельно СМИ ранее сообщали о возможном выезде из Украины народного депутата Юрия Корявченкова (Юзика). Однако источники во фракции "Слуга народа" эту информацию опровергают, отмечая, что Корявченкову подозрение не объявлялось.

Читайте на портале "Комментарии" — детективов НАБУ не пускают в комитеты ВР: что происходит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nabu.gov.ua/news/otrymannia-nepravomirno-vygody-nardepamy-vykryly-zlochynnu-grupu/
Теги:

Новости

Все новости