Под подозрением пятеро нардепов: в НАБУ заявили о разоблачении преступной группы в Верховной Раде

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде Украины.

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

Злоумышленники обеспечивали получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Всего в настоящее время среди подозреваемых – пятеро нардепов, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей.

"В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства", – говорится в сообщении.

Всем подозреваемым сейчас вручены ходатайства об избрании мер пресечения.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", по данным источников, подозрения уже получили народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисиль. Теперь, по данным издания ZN.UA, НАБУ объявило подозрение пятому народному депутату – члену фракции "Слуга народа" Михаилу Лабе.

Отдельно СМИ ранее сообщали о возможном выезде из Украины народного депутата Юрия Корявченкова (Юзика). Однако источники во фракции "Слуга народа" эту информацию опровергают, отмечая, что Корявченкову подозрение не объявлялось.

