Перезавантаження БЕБ не вдалося: Гетманцев закликав Раду зробити висновки через неефективну роботу Цивінського
Перезавантаження БЕБ не вдалося: Гетманцев закликав Раду зробити висновки через неефективну роботу Цивінського

Народний депутат Гетманцев розповів про результати роботи директора БЕБ Цивінського

9 квітня 2026, 14:30
Кречмаровская Наталия

Роботу директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського критикують у Верховній Раді. 

Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що комітет розгляне звіт БЕБ та надасть оцінку незадовільній роботі Цивінського та його нової команди, пише видання “Українські новини”. 

Політик переконаний, що вже настав час для висновків, адже БЕБ після перезавантаження так і не продемонстрував ефективної роботи. Тоді як за окремими напрямками, за його словами, ситуація взагалі погіршилася. 

“Те, що я не задоволений результатами роботи, це факт. Але це моя робота вимагати від нього результату. І це моя робота давати оцінку і констатувати безпорадність. На жаль, маємо те, що маємо. Я думаю, що вже настав час робити висновки та давати оцінки”, — зазначив Гетманцев.

Попри окремі кейси, БЕБ не показав ефективної роботи, пояснив нардеп. В першу чергу, за його словами, йдеться про боротьбу зі схемами ухилення від сплати податків, а також про підакцизну галузь.

“Якщо в нас за 2025 рік ринок тютюну нелегальний збільшився з 12% до 18%, а в 2024 році він зменшився з 25% до 12%, то що виходить, що той старий БЕБ краще працював? Я не буду брехати людям про те, що у нас є результати”, — пояснив голова Комітету ВРУ.

За його словами, комітет отримав звіт Бюро економічної безпеки за 2025 рік та планує його розглянути вже найближчим часом аби зробити відповідні висновки. 

“У квітні, можливо у травні ми його розглянемо і зробимо відповідні висновки з цього звітую Бо насправді ми не бачимо нічого, крім одного двох кейсів. Але вони були і в попередньому БЕБ. Ми не бачимо ефективної роботи, на жаль”, — сказав парламентар та додав, що немає різниці чи правоохоронці безпорадні, чи беруть гроші від злочинців, для держави це в будь-якому випадку шкода. 

У підсумку, Данило Гетманцев зауважив, що оновлене керівництво БЕБ намагається підмінити реальність презентаціями.

“Я не буду вдавати, що Цивінський і його нова команда щось робить, ведучись на оці їхні пресконференції, презентації. Вони ж не мають вдавати з себе Михайла Федорова. Не мають підміняти реальність презентаціями”, — зазначив нардеп.

 Видання нагадало, що за роки війни бюджет втратив понад 90 млрд грн через поширення нелегальної тютюнової продукції. Бюро економічної безпеки, за даними ЗМІ, виявилось нездатним повністю перекрити тіньові схеми – з початку року не повідомлено жодної підозри за контрабанду підакцизних товарів, а частка нелегальних цигарок зросла до майже 18%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які статки задекларував Цивінський та його заступники.



