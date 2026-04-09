Перезавантаження БЕБ не вдалося: Гетманцев закликав Раду зробити висновки через неефективну роботу Цивінського

Кречмаровская Наталия
Роботу директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського критикують у Верховній Раді.
Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що комітет розгляне звіт БЕБ та надасть оцінку незадовільній роботі Цивінського та його нової команди, пише видання “Українські новини”.
Політик переконаний, що вже настав час для висновків, адже БЕБ після перезавантаження так і не продемонстрував ефективної роботи. Тоді як за окремими напрямками, за його словами, ситуація взагалі погіршилася.
Попри окремі кейси, БЕБ не показав ефективної роботи, пояснив нардеп. В першу чергу, за його словами, йдеться про боротьбу зі схемами ухилення від сплати податків, а також про підакцизну галузь.
За його словами, комітет отримав звіт Бюро економічної безпеки за 2025 рік та планує його розглянути вже найближчим часом аби зробити відповідні висновки.
У підсумку, Данило Гетманцев зауважив, що оновлене керівництво БЕБ намагається підмінити реальність презентаціями.
Видання нагадало, що за роки війни бюджет втратив понад 90 млрд грн через поширення нелегальної тютюнової продукції. Бюро економічної безпеки, за даними ЗМІ, виявилось нездатним повністю перекрити тіньові схеми – з початку року не повідомлено жодної підозри за контрабанду підакцизних товарів, а частка нелегальних цигарок зросла до майже 18%.
