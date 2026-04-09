Перезагрузка БЭБ не удалась: Гетманцев призвал Раду сделать выводы из-за неэффективной работы Цивинского

Работу директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского критикуют в Верховной Раде.

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что комитет рассмотрит отчет БЭБ и даст оценку неудовлетворительной работе Цивинского и его новой команды, пишет издание "Українські новини".

Политик убежден, что уже пора для выводов, ведь БЭБ после перезагрузки так и не продемонстрировал эффективной работы. В то время как по отдельным направлениям, по его словам, ситуация вообще ухудшилась.

"То, что я не доволен результатами работы, это факт. Но это моя работа требовать от него результата. И это моя работа давать оценку и констатировать беспомощность. К сожалению, имеем то, что имеем. Я думаю, что пора делать выводы и давать оценки", — отметил Гетманцев.

Несмотря на отдельные кейсы БЭБ не показал эффективной работы, объяснил нардеп. В первую очередь, по его словам, речь идет о борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов, а также о подакцизной отрасли.

"Если у нас за 2025 год рынок табака нелегальный увеличился с 12% до 18%, а в 2024 году он уменьшился с 25% до 12%, то что получается, что тот старый БЭБ лучше работал? Я не буду врать людям о том, что у нас есть результаты", — пояснил он.

По его словам, комитет получил отчет Бюро экономической безопасности за 2025 год и планирует его рассмотреть уже в ближайшее время, чтобы сделать соответствующие выводы.

"В апреле, возможно, в мае мы его рассмотрим и сделаем соответствующие выводы из этого отчета. Потому что на самом деле мы не видим ничего, кроме одного двух кейсов. Но они были и в предыдущем БЭБ. Мы не видим эффективной работы, к сожалению", — сказал парламентарий и добавил, что нет разницы или правоохранители беспомощны, берут ли деньги от преступников, для государства это в любом случае вред.

В итоге Даниил Гетманцев отметил, что обновленное руководство БЭБ пытается подменить реальность презентациями.

"Я не буду делать вид, что Цивинский и его новая команда что-то делает, ведясь на их пресс-конференции, презентации. Они же не должны изображать из себя Михаила Федорова. Не должны подменять реальность презентациями", — отметил нардеп.

Издание напомнило, что за годы войны бюджет потерял более 90 млрд грн из-за распространения нелегальной табачной продукции. Бюро экономической безопасности, по данным СМИ, оказалось неспособным полностью перекрыть теневые схемы – с начала года не доложено никакого подозрения за контрабанду подакцизных товаров, а доля нелегальных сигарет выросла до почти 18%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое состояние задекларировал Цивинский и его заместители.