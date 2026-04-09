Перезагрузка БЭБ не удалась: Гетманцев призвал Раду сделать выводы из-за неэффективной работы Цивинского

Кречмаровская Наталия
Работу директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского критикуют в Верховной Раде.
Александр Цивинский.
Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что комитет рассмотрит отчет БЭБ и даст оценку неудовлетворительной работе Цивинского и его новой команды, пишет издание "Українські новини".
Политик убежден, что уже пора для выводов, ведь БЭБ после перезагрузки так и не продемонстрировал эффективной работы. В то время как по отдельным направлениям, по его словам, ситуация вообще ухудшилась.
Несмотря на отдельные кейсы БЭБ не показал эффективной работы, объяснил нардеп. В первую очередь, по его словам, речь идет о борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов, а также о подакцизной отрасли.
По его словам, комитет получил отчет Бюро экономической безопасности за 2025 год и планирует его рассмотреть уже в ближайшее время, чтобы сделать соответствующие выводы.
В итоге Даниил Гетманцев отметил, что обновленное руководство БЭБ пытается подменить реальность презентациями.
Издание напомнило, что за годы войны бюджет потерял более 90 млрд грн из-за распространения нелегальной табачной продукции. Бюро экономической безопасности, по данным СМИ, оказалось неспособным полностью перекрыть теневые схемы – с начала года не доложено никакого подозрения за контрабанду подакцизных товаров, а доля нелегальных сигарет выросла до почти 18%.
