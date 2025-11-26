Пекін продемонстрував запуск ракети YK-1000 із прицілом на Японію: ескалація переходить у небезпечну фазу (ВІДЕО)

Китай опублікував демонстраційне відео запуску нової гіперзвукової ракети Sky-Piercing Yggdrasil-1000, і вибір умовної цілі не залишив жодних сумнівів — на роль мишені на відео поставили Японію. Матеріал оприлюднили на китайському відеосервісі Bilibili, що одразу спричинило хвилю реакцій у регіоні.

Китайська гіперзвукова ракета YK-1000 у демонстраційному ролику, де мішенню позначили Японію.

Гіперзвукова YK-1000 – розробка компанії Lingkong Tianxing Technology. Її заявлені характеристики вже викликали занепокоєння військових аналітиків: дальність від 500 до 1300 км, швидкість 5–7 Махів та можливість крейсерського польоту двигуна протягом шести хвилин. Ракета оснащена системами автоматичної ідентифікації цілей, ухилення від загроз та точкового ураження мобільних морських платформ та кораблів.

Публікація промо-ролика відбулася у момент різкого загострення між Пекіном та Токіо. Китай посилює тиск на Тайвань і не сховує, що не виключає силового сценарію. Водночас Японія заявляє, що напад на Тайвань може створити "загрозу існуванню країни" і потенційно дасть їй право застосувати Сили самооборони.

У відповідь Пекін розгорнув дипломатичну атаку: жорсткі заяви, скасування культурних заходів, вимоги до Токіо "припинити провокації". І саме на цьому тлі з'являється відео ракети, яка символічно "б'є" Японією — сигнал, що виглядає занадто демонстративно, щоб бути випадковим.

МЗС Японії вже назвало претензії Пекіна "абсолютно неприйнятними" та підкреслило свою відданість мирові. Але експерти наголошують: подібні інформаційно-військові демонстрації можуть стати прологом до найсерйознішої кризи у регіоні за десятиліття.

