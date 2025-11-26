logo

Пекин продемонстрировал запуск ракеты YK-1000 с прицелом на Японию: эскалация переходит в опасную фазу (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин продемонстрировал запуск ракеты YK-1000 с прицелом на Японию: эскалация переходит в опасную фазу (ВИДЕО)

Новый гиперзвуковой комплекс стал частью громкого сигнала Пекина в разгар дипломатического конфликта с Токио.

26 ноября 2025, 13:08
Автор:
avatar

Проніна Анна

Китай опублікував демонстраційне відео запуску нової гіперзвукової ракети Sky-Piercing Yggdrasil-1000, і вибір "умовної цілі" не залишив жодних сумнівів — на роль мішені на відео поставили Японію. Матеріал оприлюднили на китайському відеосервісі Bilibili, що одразу спричинило хвилю реакцій у регіоні.

Пекин продемонстрировал запуск ракеты YK-1000 с прицелом на Японию: эскалация переходит в опасную фазу (ВИДЕО)

Китайская гиперзвуковая ракета YK-1000 в ролике, где целью указана Япония.

Гіперзвукова YK-1000 — розробка компанії Lingkong Tianxing Technology. Її заявлені характеристики вже викликали занепокоєння військових аналітиків: дальність від 500 до 1300 км, швидкість 5–7 Махів і можливість крейсерського польоту двигуна протягом шести хвилин. Ракета оснащена системами автоматичної ідентифікації цілей, ухилення від загроз та точкового ураження мобільних морських платформ і кораблів.

Публікація промо-ролика відбулася в момент різкого загострення між Пекіном та Токіо. Китай посилює тиск на Тайвань і не приховує, що не виключає силового сценарію. Водночас Японія заявляє, що напад на Тайвань може створити "загрозу існуванню країни" й потенційно дасть їй право застосувати Сили самооборони.

У відповідь Пекін розгорнув дипломатичну атаку: жорсткі заяви, скасування культурних заходів, вимоги до Токіо "припинити провокації". І саме на цьому тлі з’являється відео ракети, яка символічно "б’є" по Японії — сигнал, що виглядає занадто демонстративно, щоб бути випадковим.

МЗС Японії вже назвало претензії Пекіна "абсолютно неприйнятними" та підкреслило свою відданість миру. Але експерти наголошують: подібні інформаційно-військові демонстрації можуть стати прологом до найсерйознішої кризи у регіоні за десятиліття.



