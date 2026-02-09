Коментуючи критику з боку Віктор Орбан слів генерального секретаря НАТО Марка Рютте про можливе розміщення військ Альянсу в Україні, Андрющенко заявив, що угорський прем’єр остаточно "охрінів" від безкарності.

Петро Андрющенко про Орбана

За словами Петро Андрющенко, Орбан уже давно вийшов за межі допустимого: спочатку він системно атакував Європейський Союз, а тепер відкрито накинувся і на НАТО. Андрющенко назвав це черговим публічним демаршем Будапешта проти спільної позиції Альянсу та демонстрацією повної відсутності політичної волі в ЄС і НАТО реагувати на такі дії.

Він також застеріг, що подібна поведінка Орбана є небезпечною не лише для України, а й для всієї Європи, особливо з огляду на майбутні вибори в Угорщині. На думку Андрющенка, у разі нової перемоги Орбана ризики для європейської безпеки лише зростуть.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська сторона заявила про нібито захоплення населеного пункту Придорожнє у Запорізькій області. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляють українські військові з місця подій, противник традиційно "намалював" просування на мапах наперед, після чого намагався підтвердити вигадані успіхи тактикою малих груп. Зокрема, росіяни закидали до населеного пункту диверсійно-розвідувальну групу з метою встановлення прапора та створення візуальної картинки для пропаганди. Спроба завершилася повним провалом. Ворожу ДРГ було знищено, а над Придорожнім і надалі майорить прапор України. Контроль над населеним пунктом підтверджують воїни 33-го штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають безпосередньо на позиціях. Їхня присутність і ситуація на місці свідчать: Придорожнє було і залишається під контролем Сил оборони України.

Українські військові наголошують, що російські "захоплення" дедалі частіше існують лише у звітах та на пропагандистських мапах, тоді як реальність на фронті визначається не заявами, а контролем над землею.

