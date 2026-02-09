logo

«Орбанат окончательно охренел»: Петр Андрющенко не сдержал эмоции
«Орбанат окончательно охренел»: Петр Андрющенко не сдержал эмоции

Петр Андрющенко бурно отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по НАТО

9 февраля 2026, 19:45
Автор:
Ткачова Марія

Комментируя критику со стороны Виктора Орбана слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном размещении войск Альянса в Украине, Андрющенко заявил, что венгерский премьер окончательно "охренел" от безнаказанности.

«Орбанат окончательно охренел»: Петр Андрющенко не сдержал эмоции

Петр Андрющенко об Орбане

По словам Петра Андрющенко , Орбан уже давно вышел за пределы допустимого: сначала он системно атаковал Европейский Союз, а теперь открыто набросился и на НАТО. Андрющенко назвал это очередным публичным демаршем Будапешта против общей позиции Альянса и демонстрацией полного отсутствия политической воли в ЕС и НАТО реагировать на такие действия.

Он также предостерег, что подобное поведение Орбана опасно не только для Украины, но и для всей Европы, особенно учитывая предстоящие выборы в Венгрии. По мнению Андрющенко, в случае новой победы Орбана риски для европейской безопасности только возрастут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская сторона заявила о якобы захвате населенного пункта Придорожное в Запорожской области. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.
Как сообщают украинские военные с места событий, противник традиционно "нарисовал" продвижение на картах вперед, после чего пытался подтвердить вымышленные успехи тактикой малых групп. В частности, россияне забросали в населенный пункт диверсионно-разведывательную группу с целью установления флага и создания визуальной картинки для пропаганды. Попытка завершилась полным провалом. Вражеская ДРГ была уничтожена, а над Придорожным и дальше развевается флаг Украины. Контроль над населенным пунктом подтверждают находящиеся непосредственно на позициях воины 33-го штурмового полка Сухопутных войск ВСУ. Их присутствие и ситуация на месте говорят: Придорожное было и остается под контролем Сил обороны Украины.
Украинские военные подчеркивают, что российские "захваты" все чаще существуют только в отчетах и на пропагандистских картах, тогда как реальность на фронте определяется не заявлениями, а контролем над землей.



Источник: https://t.me/andriyshTime/51867
