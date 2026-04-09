Обшуки і перевірки: навколо Кличка палає скандал

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив про можливий тиск з боку центральної влади на команду мера Києва Віталія Кличка через дії правоохоронних органів.

За його словами, силовим структурам нібито дали вказівку проводити обшуки, вилучати документи та вручати підозри представникам столичної влади та комунальних підприємств.

Береза стверджує, що такі дії можуть негативно вплинути на підготовку Києва до наступного опалювального сезону. Він наголошує, що під час минулої зими, коли енергетична інфраструктура зазнавала масованих обстрілів, подібні перевірки вже призводили до кадрових втрат.

За його словами, тоді частина працівників, зокрема електрики та технічні спеціалісти, які займалися відновленням пошкодженої інфраструктури, звільнилися через тиск і перевірки.

Екснардеп вважає, що втручання правоохоронців у роботу комунальних служб у критичні періоди може ускладнити функціонування міської інфраструктури.

Водночас офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих заяв наразі немає.

