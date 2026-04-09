Обшуки і перевірки: навколо Кличка палає скандал

Екснардеп заявив про тиск на команду мера Києва з боку правоохоронців

9 квітня 2026, 01:05
Ткачова Марія

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив про можливий тиск з боку центральної влади на команду мера Києва Віталія Кличка через дії правоохоронних органів.

Обшуки і перевірки: навколо Кличка палає скандал

Мер Києва Віталій Кличко

За його словами, силовим структурам нібито дали вказівку проводити обшуки, вилучати документи та вручати підозри представникам столичної влади та комунальних підприємств.

Береза стверджує, що такі дії можуть негативно вплинути на підготовку Києва до наступного опалювального сезону. Він наголошує, що під час минулої зими, коли енергетична інфраструктура зазнавала масованих обстрілів, подібні перевірки вже призводили до кадрових втрат.

За його словами, тоді частина працівників, зокрема електрики та технічні спеціалісти, які займалися відновленням пошкодженої інфраструктури, звільнилися через тиск і перевірки.

Екснардеп вважає, що втручання правоохоронців у роботу комунальних служб у критичні періоди може ускладнити функціонування міської інфраструктури.

Водночас офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих заяв наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська значно наростили використання безпілотників, зокрема БпЛА типу "Молнія", які поступово стають універсальним інструментом на полі бою.
Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, на окремих напрямках кількість дронів "Молнія" вже майже дорівнює кількості FPV-дронів на радіокеруванні. Він зазначає, що ці безпілотники постійно модернізуються і використовуються не лише для ударів, а й для розвідки. Крім того, "Молнія" може застосовуватися як елемент протиповітряної оборони, що свідчить про розширення функціоналу таких платформ.



Джерело: https://gordonua.com/news/kiev/vlasti-prikazali-pravookhraniteljam-ustroit-klichko-i-eho-okruzheniju-obyski-i-podozrenija-bereza-1778305.html
