Обыски и проверки: вокруг Кличко разгорается скандал

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил о возможном давлении со стороны центральных властей на команду мэра Киева Виталия Кличко из-за действий правоохранительных органов.

Мэр Киева Виталий Кличко

По его словам, силовым структурам якобы дано указание проводить обыски, изымать документы и вручать подозрения представителям столичных властей и коммунальных предприятий.

Береза утверждает, что такие действия могут негативно повлиять на подготовку Киева к следующему отопительному сезону. Он отмечает, что во время минувшей зимы, когда энергетическая инфраструктура подвергалась массированным обстрелам, подобные проверки уже приводили к кадровым потерям.

По его словам, тогда часть работников, в том числе электричества и технические специалисты, занимавшиеся восстановлением поврежденной инфраструктуры, уволились из-за давления и проверки.

Экснардеп считает, что вмешательство правоохранителей в работу коммунальных служб в критические периоды может осложнить функционирование городской инфраструктуры.

В то же время официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этих заявлений пока нет.

