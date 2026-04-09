Обыски и проверки: вокруг Кличко разгорается скандал
НОВОСТИ

Обыски и проверки: вокруг Кличко разгорается скандал

Экснардеп заявил о давлении на команду мэра Киева со стороны правоохранителей

9 апреля 2026, 01:05
Ткачова Марія

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил о возможном давлении со стороны центральных властей на команду мэра Киева Виталия Кличко из-за действий правоохранительных органов.

Мэр Киева Виталий Кличко

По его словам, силовым структурам якобы дано указание проводить обыски, изымать документы и вручать подозрения представителям столичных властей и коммунальных предприятий.

Береза утверждает, что такие действия могут негативно повлиять на подготовку Киева к следующему отопительному сезону. Он отмечает, что во время минувшей зимы, когда энергетическая инфраструктура подвергалась массированным обстрелам, подобные проверки уже приводили к кадровым потерям.

По его словам, тогда часть работников, в том числе электричества и технические специалисты, занимавшиеся восстановлением поврежденной инфраструктуры, уволились из-за давления и проверки.

Экснардеп считает, что вмешательство правоохранителей в работу коммунальных служб в критические периоды может осложнить функционирование городской инфраструктуры.

В то же время официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этих заявлений пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска значительно нарастили использование беспилотников, в частности БПЛА типа "Молния", которые постепенно становятся универсальным инструментом на поле боя.
Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, на отдельных направлениях количество дронов "Молния" уже почти равно количеству FPV-дронов на радиоуправлении. Он отмечает, что эти беспилотники постоянно модернизируются и используются не только для ударов, но и разведки. Кроме того, "Молния" может применяться как элемент противовоздушной обороны, что свидетельствует о расширении функционала таких платформ.



Источник: https://gordonua.com/news/kiev/vlasti-prikazali-pravookhraniteljam-ustroit-klichko-i-eho-okruzheniju-obyski-i-podozrenija-bereza-1778305.html
