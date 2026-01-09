logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Нотевський різко прокоментував перепалку між Кличко та Безуглою
commentss НОВИНИ Всі новини

Нотевський різко прокоментував перепалку між Кличко та Безуглою

Олександр Нотевський опублікував різку заяву щодо дій київської та державної влади під час енергетичної кризи у столиці

9 січня 2026, 23:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій жорстко розкритикував дії влади в Києві під час кризи, пов’язаної з російськими обстрілами та відключенням електроенергії й опалення.

Нотевський різко прокоментував перепалку між Кличко та Безуглою

Сварка Кличка та Безуглої

У своїй заяві він назвав ситуацію у столиці прикладом управлінського хаосу на всіх рівнях влади, у якому змушені жити кияни. За його словами, поява міського голови у Києві наприкінці дня не мала практичного впливу на подолання кризи, окрім зменшення інформаційної паніки.

Окремо Нотевський розкритикував народну депутатку, обрану на мажоритарному окрузі у Києві. Він заявив, що її публічна активність за день звелася до поширення неправдивої інформації про перебування мера у відпустці та подальшої публічної комунікації без реальної користі для міста. Також він поставив під сумнів ефективність її представництва інтересів столиці у парламенті.

Значну частину заяви Олександр Нотевський присвятив діяльності Київської міської військової адміністрації. Він звернув увагу на відсутність публічних коментарів з боку очільника КМВА Тимура Ткаченка, відсутність позиції адміністрації щодо закликів мера виїжджати з міста, а також на незрозумілу роль військової адміністрації у забезпеченні альтернативних джерел електропостачання та опалення протягом року.

У заяві також згадується, що впродовж останніх тижнів у публічному просторі циркулювали чутки про можливу відставку Ткаченка. Нотевський зазначив, що відсутність комунікації лише підсилює питання щодо фактичного стану управління у столиці.

Водночас він наголосив, що відповідальність за удари по інфраструктурі та відключення світла й опалення несе росія. При цьому Нотевський підкреслив, що досі залишається незрозумілою роль місцевої та державної влади у тому, щоб Київ проходив подібні виклики стійко.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій порівняв фінансові можливості та географічну близькість до ворога трьох великих українських міст — Києва, Дніпра та Харкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/notevskyi/4052
Теги:

Новини

Всі новини