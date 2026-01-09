Нотевський різко прокоментував перепалку між Кличко та Безуглою

Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій жорстко розкритикував дії влади в Києві під час кризи, пов’язаної з російськими обстрілами та відключенням електроенергії й опалення.

Сварка Кличка та Безуглої

У своїй заяві він назвав ситуацію у столиці прикладом управлінського хаосу на всіх рівнях влади, у якому змушені жити кияни. За його словами, поява міського голови у Києві наприкінці дня не мала практичного впливу на подолання кризи, окрім зменшення інформаційної паніки.

Окремо Нотевський розкритикував народну депутатку, обрану на мажоритарному окрузі у Києві. Він заявив, що її публічна активність за день звелася до поширення неправдивої інформації про перебування мера у відпустці та подальшої публічної комунікації без реальної користі для міста. Також він поставив під сумнів ефективність її представництва інтересів столиці у парламенті.

Значну частину заяви Олександр Нотевський присвятив діяльності Київської міської військової адміністрації. Він звернув увагу на відсутність публічних коментарів з боку очільника КМВА Тимура Ткаченка, відсутність позиції адміністрації щодо закликів мера виїжджати з міста, а також на незрозумілу роль військової адміністрації у забезпеченні альтернативних джерел електропостачання та опалення протягом року.

У заяві також згадується, що впродовж останніх тижнів у публічному просторі циркулювали чутки про можливу відставку Ткаченка. Нотевський зазначив, що відсутність комунікації лише підсилює питання щодо фактичного стану управління у столиці.

Водночас він наголосив, що відповідальність за удари по інфраструктурі та відключення світла й опалення несе росія. При цьому Нотевський підкреслив, що досі залишається незрозумілою роль місцевої та державної влади у тому, щоб Київ проходив подібні виклики стійко.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій порівняв фінансові можливості та географічну близькість до ворога трьох великих українських міст — Києва, Дніпра та Харкова.