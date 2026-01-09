logo

Скандалы.Политика Нотевский резко прокомментировал перепалку между Кличко и Безуглой
НОВОСТИ

Нотевский резко прокомментировал перепалку между Кличко и Безуглой

Александр Нотевский опубликовал резкое заявление по поводу действий киевской и государственной власти во время энергетического кризиса в столице

9 января 2026, 23:50
Ткачова Марія

Александр Нотевский выступил с публичным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия властей в Киеве во время кризиса, связанного с российскими обстрелами и отключением электроэнергии и отопления.

Нотевский резко прокомментировал перепалку между Кличко и Безуглой

Ссора Кличка и Безуглой

В своем заявлении он назвал ситуацию в столице примером управленческого хаоса на всех уровнях власти, в котором вынуждены жить киевляне. По его словам, появление городского головы в Киеве в конце дня не имело практического влияния на преодоление кризиса, кроме уменьшения информационной паники.

Отдельно Нотевский подверг критике народную депутатку, избранную на мажоритарном округе в Киеве. Он заявил, что ее публичная активность за день свелась к распространению ложной информации о пребывании мэра в отпуске и последующей публичной коммуникации без реальной пользы для города. Также он подверг сомнению эффективность ее представительства интересов столицы в парламенте.

Значительную часть заявления Александр Нотевский посвятил деятельности Киевской городской военной администрации. Он обратил внимание на отсутствие публичных комментариев со стороны главы КМВА Тимура Ткаченко, отсутствие позиции администрации относительно призывов мэра выезжать из города, а также непонятную роль военной администрации в обеспечении альтернативных источников электроснабжения и отопления в течение года.

В заявлении также упоминается, что в последние недели в публичном пространстве циркулировали слухи о возможной отставке Ткаченко. Нотевский отметил, что отсутствие коммуникации лишь усиливает вопрос фактического состояния управления в столице.

В то же время, он отметил, что ответственность за удары по инфраструктуре и отключение света и отопления несет россия. При этом Нотевский подчеркнул, что до сих пор остается непонятной роль местных и государственных властей в том, чтобы Киев проходил подобные вызовы устойчиво.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Александр Нотевский выступил с публичным заявлением, в котором сравнил финансовые возможности и географическую близость к врагу трех крупных украинских городов — Киева, Днепра и Харькова.



Источник: https://t.me/notevskyi/4052
