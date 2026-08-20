"Не царське діло щось пояснювати підданим": Зеленського розкритикували за покриваня корупції в ОП

Президент Володимир Зеленський досі публічно не прокоментував спецоперацію НАБУ та САП "Форест Гамп", у межах якої фігурує колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. На відсутність реакції глави держави звернув увагу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

"Зеленський жодного слова не сказав про чергове корупційне пекло в ОП. А й справді, навіщо? Просто НАБУ/САП прийняли топ-чиновницю офісу Зеленського за відмивання 150 мільйонів на заставу для корумпованого міністра Зеленського. Не царське це діло підданим щось пояснювати (тим більше вибачатися). "Я нікому нічєго нє должен!"", — заявив Шабунін.

Йдеться про масштабну операцію правоохоронців, у межах якої проводилися обшуки у представників влади та бізнесу. НАБУ повідомляло, що слідство перевіряє схему з 150 млн грн готівки, які, за його версією, могли проходити через рахунки підконтрольних компаній та вводитися в легальний обіг для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

Зокрема, обшуки проводилися у Мудрої, голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладищенка та бізнесмена Вадима Столара. Мудра згодом підтвердила проведення слідчих дій і повідомила, що їй оголосили підозру. За її словами, затримувати її не стали, однак вона отримала клопотання про обрання запобіжного заходу.

Шабунін також поставив питання про те, як суспільство може вимагати від влади відповідальності за резонансні корупційні справи.

"А що ви йому — царьку — зробите, якщо виборів ще роками не буде? Як нам — українцям — змусити Зеленського працювати на Україну, а не на кооператив "Династія"? Вулицею? Чи ще кілька років терпіти це корупційне пекло Зеленського і ко?", — зазначив він.



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