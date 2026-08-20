"Не царское дело что-то объяснять подданным": Зеленского раскритиковали за покрытие коррупции в ОП

Президент Владимир Зеленский до сих пор публично не прокомментировал спецоперацию НАБУ и САП "Форест Гамп", в рамках которой фигурирует бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. На отсутствие реакции главы государства обратил внимание глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

"Зеленский ни слова не сказал об очередном коррупционном аде в ОП. И в самом деле, зачем? Просто НАБУ/САП приняли топ-чиновник офиса Зеленского за отмывание 150 миллионов на залог для коррумпированного министра Зеленского. Не царское это дело подданным что-то объяснять (тем более извиняться). "Я никому ничего не должен!"", — заявил Шабунин.

Речь идет о масштабной операции правоохранителей, в рамках которой проводились обыски у представителей власти и бизнеса. НАБУ сообщало, что следствие проверяет схему из 150 млн грн наличных денег, которые, по его версии, могли проходить через счета подконтрольных компаний и вводиться в легальное обращение для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

В частности, обыски проводились в Мудрой, председателе наблюдательного совета "Смысл Банка" Николая Гладищенко и бизнесмена Вадима Столара. Мудрая впоследствии подтвердила проведение следственных действий и сообщила, что ей объявили подозрение. По ее словам, задерживать ее не стали, однако она получила ходатайство об избрании меры пресечения.

Шабунин также задал вопрос о том, как общество может потребовать от власти ответственности за резонансные коррупционные дела.

"А что вы ему – царьку – сделаете, если выборов еще годами не будет? Как нам – украинцам – заставить Зеленского работать на Украину, а не на кооператив "Династия"? Улицей? Или еще несколько лет терпеть этот коррупционный ад Зеленского и ко?", — отметил он.



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