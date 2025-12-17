«Нас вчили вбивати»: дочка лідера ХАМАС несподівано розповіла, чому покинула іслам і прийняла християнство

Джуман аль-Кавасмі, дочка одного з лідерів терористичної організації ХАМАС, вперше публічно розповіла про свій шлях до християнства. В інтерв’ю телеканалу CBN News вона поділилася особистою історією, яка різко контрастує з ідеологією середовища, в якому вона виросла.

Донька одного з лідерів ХАМАС прийняла християнство

За словами жінки, з дитинства в родині їй прищеплювали ненависть не лише до Ізраїлю та євреїв, а й до християн і навіть мусульман, які не поділяли поглядів ХАМАС. Такий світогляд подавався як єдино правильний, а насильство — як виправданий і навіть обов’язковий шлях. Аль-Кавасмі визнає, що тоді це здавалося нормою, хоча сьогодні вона називає таке мислення безумством.

Протягом 13 років Джуман перебувала у шлюбі з членом ХАМАС і на власні очі спостерігала, як радикальна ідеологія формує життя в секторі Гази. Саме жорсткий контроль, страх і відсутність свободи поступово змусили її сумніватися в релігійних і духовних основах, на яких будувалося її життя.

Вона зізнається, що ніколи не відчувала внутрішнього спокою чи впевненості у власній цінності перед Богом. Постійне почуття провини й страху стали звичними супутниками. У цей період у неї з’явилося щире бажання зрозуміти, чи існує Бог, який здатен дарувати любов, а не лише осуд.

Переломним моментом, за словами аль-Кавасмі, став сон у 2014 році. Вона розповідає, що побачила обличчя Ісуса, яке з’явилося з місяця, і почула слова арабською мовою: "Ти Моя дочка, не бійся". Цей досвід вона описує як глибоко емоційний і заспокійливий.

Саме після цього, за її словами, вперше з’явилося відчуття внутрішнього миру та прийняття. Вона відчула любов, якої раніше не знала, і це остаточно змінило її духовний шлях.

Історія Джуман аль-Кавасмі викликала широкий резонанс у міжнародних медіа, адже її особисте зізнання проливає світло на внутрішній світ людей, які виросли в середовищі радикального насильства, але змогли вирватися з нього та зробити власний вибір.

