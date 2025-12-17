«Нас учили убивать»: дочь лидера ХАМАС неожиданно рассказала, почему бросила ислам и приняла христианство

Джуман аль-Кавасми, дочь одного из лидеров террористической организации ХАМАС , впервые публично рассказала о своем пути в христианство. В интервью телеканалу CBN News она поделилась личной историей, которая резко контрастирует с идеологией среды, в которой она выросла.

Дочь одного из лидеров ХАМАС приняла христианство

По словам женщины, с детства в семье ей прививали ненависть не только к Израилю и евреям, но и к христианам и даже мусульманам, которые не разделяли взглядов ХАМАС. Такое мировоззрение преподносилось как единственно правильное, а насилие — как оправданный и даже обязательный путь. Аль-Кавасми признает, что тогда это казалось нормой, хотя сегодня она называет такое мышление безумием.

В течение 13 лет Джуман состояла в браке с членом ХАМАС и своими глазами наблюдала, как радикальная идеология формирует жизнь в секторе Газа. Именно жесткий контроль, страх и отсутствие свободы постепенно заставили ее сомневаться в религиозных и духовных основах, на которых строилась жизнь.

Она признается, что никогда не ощущала внутреннего покоя или уверенности в собственной ценности перед Богом. Постоянное чувство вины и страха стали привычными спутниками. В этот период у нее появилось искреннее желание понять, существует ли Бог, способный дарить любовь, а не только осуждение.

Переломным моментом, по словам аль-Кавасми, стал сон в 2014 году. Она рассказывает, что увидела лицо Иисуса, явившееся из луны, и услышала слова на арабском языке: "Ты Моя дочь, не бойся". Этот опыт она описывает как глубоко эмоциональный и умиротворяющий.

Именно после этого, по ее словам, впервые появилось чувство внутреннего мира и принятия. Она почувствовала любовь, которой раньше не знала, и это окончательно изменило ее духовный путь.

История Джуман аль-Кавасми вызвала широкий резонанс у международных медиа, ведь ее личное признание проливает свет на внутренний мир людей, которые выросли в среде радикального насилия, но смогли вырваться из него и сделать свой выбор.

