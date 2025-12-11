Народный депутат Железняк прокомментировал ситуацию с Atlas Plaza

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киеве разгорелся скандал вокруг Atlas Plaza. Сообщается, что бизнесмен Максим Шульженко подал иск в Голосеевский суд о возвращении здания и якобы угрожает команде нового управляющего Atlas Plaza. Отмечается, что Максим Шульженко может иметь прямые связи с РФ и якобы продолжал перечислять средства российским владельцам здания даже после 24 февраля 2022 года. Также сообщается, что Шульженко является помощником народного депутата Ярослава Железняка.
Скандал з Atlas Plaza. Фото портал "Коментарі"
Нардеп Ярослав Железняк в комментарии порталу "Комментарии" рассказал, почему его могут упоминать в контексте этого скандала. Политик подтвердил, что Максим Шульженко действительно его помощник, и подчеркнул, что он помощник на “общественных началах”.
Отметим, что за такую помощь материальная выплата или вознаграждение не предусмотрены. По словам народного депутата – юридически это невозможно.
Что касается упоминания его фамилии в ситуации с Шульженко, то нардеп допустил несколько вариантов.
Также он предположил, что его фамилию могли упоминать, чтобы привлечь внимание к информации.
Относительно самого скандала с Atlas Plaza народный депутат отметил несколько моментов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как нардеп Нагорняк отреагировал на скандал с "пленками Миндича".