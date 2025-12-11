Народный депутат Железняк прокомментировал ситуацию с Atlas Plaza

В Киеве разгорелся скандал вокруг Atlas Plaza. Сообщается, что бизнесмен Максим Шульженко подал иск в Голосеевский суд о возвращении здания и якобы угрожает команде нового управляющего Atlas Plaza. Отмечается, что Максим Шульженко может иметь прямые связи с РФ и якобы продолжал перечислять средства российским владельцам здания даже после 24 февраля 2022 года. Также сообщается, что Шульженко является помощником народного депутата Ярослава Железняка.

Скандал з Atlas Plaza. Фото портал "Коментарі"

Нардеп Ярослав Железняк в комментарии порталу "Комментарии" рассказал, почему его могут упоминать в контексте этого скандала. Политик подтвердил, что Максим Шульженко действительно его помощник, и подчеркнул, что он помощник на “общественных началах”.

"На общественных началах — это означает, что человек работает на какой-то другой работе и помогает депутатской деятельности. На сайте Верховной Рады указано, что он мой помощник, и действительно — он помощник на общественных началах", — уточнил политик.

Отметим, что за такую помощь материальная выплата или вознаграждение не предусмотрены. По словам народного депутата – юридически это невозможно.

Что касается упоминания его фамилии в ситуации с Шульженко, то нардеп допустил несколько вариантов.

"Возможно из-за того, что я недавно публиковал информацию о Тимуре Миндиче, Андрее Ермаке, возможно из-за разоблачения нами черных политтехнологий. И они, наверное, хотели бы как-то в их воображаемом мире дискредитировать", — отметил народный депутат.

Также он предположил, что его фамилию могли упоминать, чтобы привлечь внимание к информации.

Относительно самого скандала с Atlas Plaza народный депутат отметил несколько моментов.

"То, что я увидел по тендеру, не хочу навязывать свое мнение, но очень странная история с отсутствием оценки. Я не понимаю, как они могли бы теоретически сдать такое помещение. Это должно быть в АРМА — 100-процентно. Они будут выяснять свои отношения в суде. Пусть выясняют", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как нардеп Нагорняк отреагировал на скандал с "пленками Миндича".



