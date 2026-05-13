Нардепи шоковані: “Це нагадує поховання української державності”

Гучний корупційний скандал, в межах розслідування якого підозру отримав і колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, сколихнув Україну. І громадськість, і народні депутати обговорюють подробиці справи.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, все, що відбувається, нагадує поховання державності. Вчора, за його словами, вся країна, м’яко кажучи, дивувалася новинам із Вищого антикорупційного суду та новим фактам у справі будівництва кооперативу “Династія”. Політик також іронічно прокоментував інформацію про те, що пісок для будівництва брали прямо з кладовища.

“Не думав, що після угоди про надра в Україні вже настільки все погано з ресурсами. Страшно навіть уявити, з чого в тих будинках планували робити паркет і з якого мармуру чи граніту — сходи. Після таких подробиць хочеться порадити колегам обережніше ставитися навіть до цукерок у високих кабінетах, бо незрозуміло звідки вони там беруться, особливо після Великодніх свят”, — зазначив народний депутат.

За його словами, соромно за те, до чого довели інститути влади. Політик наголосив, що все це б’є не лише по президенту як по інституції, не лише по Верховній Раді, Кабінету міністрів чи РНБО. Це, за його словами, б’є по моральному стану армії, яка змушена не тільки стримувати ворога, а ще й дивитися на весь цей абсурд всередині країни.

“Це б’є по міжнародній підтримці України. Можна скільки завгодно приймати "євроінтеграційних" законів, але це вже не допоможе, якщо партнери почнуть уважно читати все те, що сьогодні обговорює країна. Те, що сьогодні відбувається, все більше нагадує поховання української державності”, — підкреслив народний депутат.

