Нардепи шоковані: “Це нагадує поховання української державності”

Кречмаровская Наталия
Гучний корупційний скандал, в межах розслідування якого підозру отримав і колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, сколихнув Україну. І громадськість, і народні депутати обговорюють подробиці справи.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, все, що відбувається, нагадує поховання державності. Вчора, за його словами, вся країна, м’яко кажучи, дивувалася новинам із Вищого антикорупційного суду та новим фактам у справі будівництва кооперативу “Династія”. Політик також іронічно прокоментував інформацію про те, що пісок для будівництва брали прямо з кладовища.
За його словами, соромно за те, до чого довели інститути влади. Політик наголосив, що все це б’є не лише по президенту як по інституції, не лише по Верховній Раді, Кабінету міністрів чи РНБО. Це, за його словами, б’є по моральному стану армії, яка змушена не тільки стримувати ворога, а ще й дивитися на весь цей абсурд всередині країни.
