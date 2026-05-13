logo_ukra

BTC/USD

79438

ETH/USD

2257.36

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Нардепи шоковані: “Це нагадує поховання української державності”
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи шоковані: “Це нагадує поховання української державності”

Народний депутат Разумков розповів, як скандал з Єрмаком впливає на країну

13 травня 2026, 18:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гучний корупційний скандал, в межах розслідування якого підозру отримав і колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, сколихнув Україну. І громадськість, і народні депутати обговорюють подробиці справи.

Нардепи шоковані: “Це нагадує поховання української державності”

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, все, що відбувається, нагадує поховання державності. Вчора, за його словами, вся країна, м’яко кажучи, дивувалася новинам із Вищого антикорупційного суду та новим фактам у справі будівництва кооперативу “Династія”. Політик також іронічно прокоментував інформацію про те, що пісок для будівництва брали прямо з кладовища. 

“Не думав, що після угоди про надра в Україні вже настільки все погано з ресурсами. Страшно навіть уявити, з чого в тих будинках планували робити паркет і з якого мармуру чи граніту — сходи. Після таких подробиць хочеться порадити колегам обережніше ставитися навіть до цукерок у високих кабінетах, бо незрозуміло звідки вони там беруться, особливо після Великодніх свят”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, соромно за те, до чого довели інститути влади. Політик наголосив, що все це б’є не лише по президенту як по інституції, не лише по Верховній Раді, Кабінету міністрів чи РНБО. Це, за його словами, б’є по моральному стану армії, яка змушена не тільки стримувати ворога, а ще й дивитися на весь цей абсурд всередині країни.

“Це б’є по міжнародній підтримці України. Можна скільки завгодно приймати "євроінтеграційних" законів, але це вже не допоможе, якщо партнери почнуть уважно читати все те, що сьогодні обговорює  країна. Те, що сьогодні відбувається, все більше нагадує поховання української державності”, — підкреслив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи вплине, за прогнозом ШІ, скандал з Єрмаком на Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4820
Теги:

Новини

Всі новини