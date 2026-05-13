Нардепы шокированы: "Это напоминает погребение украинской государственности"

Громкий коррупционный скандал, в рамках расследования которого подозрение получил и бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, всколыхнул Украину. И общественность, и народные депутаты обсуждают подробности дела.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что все происходящее напоминает погребение государственности. Вчера, по его словам, вся страна, мягко говоря, удивлялась новостям из Высшего антикоррупционного суда и новым фактам по строительству кооператива "Династия". Политик также иронически прокомментировал информацию о том, что песок для стройки брали прямо с кладбища.

"Не думал, что после соглашения о недрах в Украине уже настолько все плохо с ресурсами. Страшно даже представить, из чего в тех домах планировали делать паркет и из какого мрамора или гранита — лестницы. После таких подробностей хочется посоветовать коллегам более осторожно относиться даже к конфетам в высоких кабинетах, потому что непонятно откуда они там берутся, особенно после Пасхальных праздников”, — отметил народный депутат.

По его словам, стыдно за то, что довели институты власти. Политик подчеркнул, что все это бьет не только по президенту как по институции, не только по Верховной Раде, Кабинету министров или СНБО. Это, по его словам, бьет по моральному состоянию армии, вынужденной не только сдерживать врага, но еще и смотреть на весь этот абсурд внутри страны.

"Это бьет по международной поддержке Украины. Можно сколько угодно принимать "евроинтеграционные" законы, но это уже не поможет, если партнеры начнут внимательно читать все то, что сегодня обсуждает страна. То, что сегодня происходит, все больше напоминает погребение украинской государственности", — подчеркнул народный депутат.

