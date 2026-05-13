Нардепы шокированы: "Это напоминает погребение украинской государственности"

Кречмаровская Наталия
Громкий коррупционный скандал, в рамках расследования которого подозрение получил и бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, всколыхнул Украину. И общественность, и народные депутаты обсуждают подробности дела.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что все происходящее напоминает погребение государственности. Вчера, по его словам, вся страна, мягко говоря, удивлялась новостям из Высшего антикоррупционного суда и новым фактам по строительству кооператива "Династия". Политик также иронически прокомментировал информацию о том, что песок для стройки брали прямо с кладбища.
По его словам, стыдно за то, что довели институты власти. Политик подчеркнул, что все это бьет не только по президенту как по институции, не только по Верховной Раде, Кабинету министров или СНБО. Это, по его словам, бьет по моральному состоянию армии, вынужденной не только сдерживать врага, но еще и смотреть на весь этот абсурд внутри страны.
