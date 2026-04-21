Нардеп Железняк міг “провести” мільйони на цінні папери поза декларацією: ЗМІ чекають на реакцію НАЗК

Кречмаровская Наталия
Народний депутат Ярослав Железняк може втрапити в черговий скандал. Журналісти знайшли у парламентаря щонайменше 1,3 млн грн, які він міг не задекларувати.
Ярослав Железняк. Фото з відкритих джерел
Саме таку суму становить різниця доходами Ярослава Железняка та його витратами на купівлю облігацій Мінфіну на 3,6 млн грн згідно з декларацією за 2025 рік, пише видання “Факти”.
Журналісти зазначають, що народний депутат Железняк, обличчя партії “Голос”, у 2025 році придбав цінних паперів на 3,6 млн грн.
Журналісти порахували, що у 2025 нардеп заробив трохи понад 2 млн грн та витратив 286 тис. грн заощаджень. Разом вийшло близько 2,3 млн грн – на купівлю цінних паперів не вистачає майже 1,3 млн грн, пояснює видання.
Загалом, пише видання, Железняк дивним чином покращив своє життя за роки депутатства у Верховній Раді.
Видання нагадало про інші скандали, повʼязані із Железняком.
Видання нагадало, що на народного депутата Ярослава Железняка нібито відкрито кримінальне провадження за розкрадання державних коштів, виділених на партію “Голос”. Наступним кроком може бути оголошення фігуранту підозри, обрання запобіжного заходу та суд.
За даними ЗМІ, НАЗК виявило, що у 2020 році партія “Голос”, фінансовою діяльністю якої на той момент керував Железняк, у третьому кварталі 2020 року могла замовляти послуги у фіктивних фірм на мільйони гривень. Також він ймовірно платив бюджетні кошти своїм друзям на кшталт Нефьодова та Маленка (також депутатів від “Голосу”) за можливо фейкові консультації, пише видання.