Нардеп Железняк міг “провести” мільйони на цінні папери поза декларацією: ЗМІ чекають на реакцію НАЗК

Народний депутат Ярослав Железняк може втрапити в черговий скандал. Журналісти знайшли у парламентаря щонайменше 1,3 млн грн, які він міг не задекларувати.

Ярослав Железняк. Фото з відкритих джерел

Саме таку суму становить різниця доходами Ярослава Железняка та його витратами на купівлю облігацій Мінфіну на 3,6 млн грн згідно з декларацією за 2025 рік, пише видання “Факти”.

Журналісти зазначають, що народний депутат Железняк, обличчя партії “Голос”, у 2025 році придбав цінних паперів на 3,6 млн грн.

“Однак з його декларації незрозуміло, звідки гроші. Адже, навіть, якщо Железняк цілий рік не їв, не пив, не купляв одяг, не заправляв своє круте авто та не сплачував за елітний паркінг на Печерську, де він також має житло, з урахуванням доходів та заощаджень йому все ще не вистачало б більше мільйона”, — пише видання.

Журналісти порахували, що у 2025 нардеп заробив трохи понад 2 млн грн та витратив 286 тис. грн заощаджень. Разом вийшло близько 2,3 млн грн – на купівлю цінних паперів не вистачає майже 1,3 млн грн, пояснює видання.

“Власні розрахунки ми відправляємо разом із журналістським запитом до НАЗК. Хай там це прокоментують. Ми неодмінно опублікуємо відповідь”, — зазначили журналісти.

Загалом, пише видання, Железняк дивним чином покращив своє життя за роки депутатства у Верховній Раді.

“Вʼїхав у парламент він на старенькій Audi A4 (фігурально), а зараз має автівку преміумкласу та мешкає в елітному будинку на Печерську з підземним паркінгом та охороною. З декларації Железняка за 2025 рік відомо багато цікавих фактів. Наприклад, квартира, в якій він мешкає на Печерську, коштує близько 12 млн грн”, — зазначають журналісти.

Видання нагадало про інші скандали, повʼязані із Железняком.

“Деякі моменти з минулого депутата викликають сумніви. Ну, наприклад, його майже містичний зв’язок із “руським миром”. Мати імовірно мешкає у Москві та абсолютно точно мала бізнес у Донецьку. Батько дружини, який, до речі, за часів Януковича керував Київською областю, не є справжнім агробароном, а фактично обслуговував бізнес російського олігарха Кіслова, група компаній “Юг Русі”, — зазначає ЗМІ.

Видання нагадало, що на народного депутата Ярослава Железняка нібито відкрито кримінальне провадження за розкрадання державних коштів, виділених на партію “Голос”. Наступним кроком може бути оголошення фігуранту підозри, обрання запобіжного заходу та суд.

За даними ЗМІ, НАЗК виявило, що у 2020 році партія “Голос”, фінансовою діяльністю якої на той момент керував Железняк, у третьому кварталі 2020 року могла замовляти послуги у фіктивних фірм на мільйони гривень. Також він ймовірно платив бюджетні кошти своїм друзям на кшталт Нефьодова та Маленка (також депутатів від “Голосу”) за можливо фейкові консультації, пише видання.



