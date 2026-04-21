Нардеп Железняк мог "провести" миллионы на ценные бумаги вне декларации: СМИ ждут реакции НАПК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Ярослав Железняк может попасть в очередной скандал. Журналисты нашли у парламентария как минимум 1,3 млн грн, которые он мог не задекларировать.
Ярослав Железняк. Фото из открытых источников
Именно такую сумму составляет разница доходами Ярослава Железняка и его расходами на покупку облигаций Минфина на 3,6 млн грн согласно декларации за 2025 год, пишет издание "Факты".
Журналисты отмечают, что народный депутат Железняк, лицо партии "Голос", в 2025 году приобрел ценные бумаги на 3,6 млн грн.
Журналисты посчитали, что в 2025 году нардеп заработал чуть более 2 млн грн и потратил 286 тыс. грн сбережений. Итого вышло около 2,3 млн грн – на покупку ценных бумаг не хватает почти 1,3 млн грн, объясняет издание.
В целом, пишет издание, Железняк удивительно улучшил свою жизнь за годы депутатства в Верховной Раде.
Издание напомнило о других скандалах, связанных с Железняком.
Издание напомнило, что в отношении народного депутата Ярослава Железняка якобы открыто уголовное производство за хищение государственных средств, выделенных на партию "Голос". Следующим шагом может быть объявление фигуранту подозрения, избрание меры пресечения и суд.
По данным СМИ, НАПК обнаружило, что в 2020 году партия "Голос", финансовой деятельностью которой на тот момент руководил Железняк, в третьем квартале 2020 года могла заказывать услуги у фиктивных фирм на миллионы гривен. Также он вероятно платил бюджетные средства своим друзьям вроде Нефедова и Маленко (также депутатов от "Голоса") за возможно фейковые консультации, пишет издание.