Нардеп Железняк мог "провести" миллионы на ценные бумаги вне декларации: СМИ ждут реакции НАПК

Народный депутат Ярослав Железняк может попасть в очередной скандал. Журналисты нашли у парламентария как минимум 1,3 млн грн, которые он мог не задекларировать.

Именно такую сумму составляет разница доходами Ярослава Железняка и его расходами на покупку облигаций Минфина на 3,6 млн грн согласно декларации за 2025 год, пишет издание "Факты".

Журналисты отмечают, что народный депутат Железняк, лицо партии "Голос", в 2025 году приобрел ценные бумаги на 3,6 млн грн.

"Однако из его декларации непонятно, откуда деньги. Ведь даже если Железняк целый год не ел, не пил, не покупал одежду, не заправлял свой крутой автомобиль и не платил за элитный паркинг на Печерске, где он также имеет жилье, с учетом доходов и сбережений ему все еще не хватало больше миллиона”, — пишет издание.

Журналисты посчитали, что в 2025 году нардеп заработал чуть более 2 млн грн и потратил 286 тыс. грн сбережений. Итого вышло около 2,3 млн грн – на покупку ценных бумаг не хватает почти 1,3 млн грн, объясняет издание.

"Собственные расчеты мы отправляем вместе с журналистским запросом в НАПК. Пусть там это прокомментируют. Мы обязательно опубликуем ответ", — отметили журналисты.

В целом, пишет издание, Железняк удивительно улучшил свою жизнь за годы депутатства в Верховной Раде.

"Въехал в парламент он на старенькой Audi A4 (фигурально), а сейчас имеет автомобиль премиум-класса и проживает в элитном доме на Печерске с подземным паркингом и охраной. Из декларации Железняка за 2025 год известно много интересных фактов. К примеру, квартира, в которой он проживает на Печерске, стоит около 12 млн грн”, — отмечают журналисты.

Издание напомнило о других скандалах, связанных с Железняком.

"Некоторые моменты из прошлого депутата вызывают сомнения. Ну, например, его почти мистическая связь с "русским миром". Мать предположительно живет в Москве и совершенно точно имела бизнес в Донецке. Отец жены, который, кстати, во времена Януковича руководил Киевской областью, не является настоящим агробароном, а фактически обслуживал бизнес российского олигарха Кислова, группа компаний "Юг Руси", отмечает СМИ.

Издание напомнило, что в отношении народного депутата Ярослава Железняка якобы открыто уголовное производство за хищение государственных средств, выделенных на партию "Голос". Следующим шагом может быть объявление фигуранту подозрения, избрание меры пресечения и суд.

По данным СМИ, НАПК обнаружило, что в 2020 году партия "Голос", финансовой деятельностью которой на тот момент руководил Железняк, в третьем квартале 2020 года могла заказывать услуги у фиктивных фирм на миллионы гривен. Также он вероятно платил бюджетные средства своим друзьям вроде Нефедова и Маленко (также депутатов от "Голоса") за возможно фейковые консультации, пишет издание.



