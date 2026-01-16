logo_ukra

Головна Новини Політика Скандали.Політика Нардеп Копитін відповів Тимошенко на звинувачення у роботі на НАБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп Копитін відповів Тимошенко на звинувачення у роботі на НАБУ

За словами нардепа Ігоря Копитіна, його намагаються «втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій»

16 січня 2026, 22:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін, якому Юлія Тимошенко  закидає співпрацю із НАБУ, відповів на заяви лідерки "Батьківщини".

Нардеп Копитін відповів Тимошенко на звинувачення у роботі на НАБУ

Народний депутат Ігор Копитін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, усі ці заяви "не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів". Про це нардеп написав у Telegram. 

Копитін підкреслив, що його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не має жодного відношення. Нардеп заявив, що не бере участі в "політичних іграх" і тим більше — не коментує дії правоохоронних органів. 

"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання. Продовжую виконувати свої обов’язки народного депутата і працювати над тими питаннями, які є важливими для держави та громадян", — зазначив Копитін.

Під час судового засідання з обрання їй запобіжного заходу Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені НАБУ записи стосуються її розмови з депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним. За словами лідерки "Батьківщини", він нібито діяв за дорученням НАБУ, у якого перебуває "на гачку", з метою її дискредитації.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень та низки процесуальних обов’язків. 

Як повідомляв портал "Коментарі", лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими. За словами політикині, жодної подібної розмови у її житті ніколи не було. 



Джерело: https://t.me/IgorKopytin/709
