Нардеп Копитін відповів Тимошенко на звинувачення у роботі на НАБУ

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін, якому Юлія Тимошенко закидає співпрацю із НАБУ, відповів на заяви лідерки "Батьківщини".

Народний депутат Ігор Копитін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, усі ці заяви "не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів". Про це нардеп написав у Telegram.

Копитін підкреслив, що його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не має жодного відношення. Нардеп заявив, що не бере участі в "політичних іграх" і тим більше — не коментує дії правоохоронних органів.

"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання. Продовжую виконувати свої обов’язки народного депутата і працювати над тими питаннями, які є важливими для держави та громадян", — зазначив Копитін.

Під час судового засідання з обрання їй запобіжного заходу Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені НАБУ записи стосуються її розмови з депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним. За словами лідерки "Батьківщини", він нібито діяв за дорученням НАБУ, у якого перебуває "на гачку", з метою її дискредитації.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень та низки процесуальних обов’язків.

Як повідомляв портал "Коментарі", лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими. За словами політикині, жодної подібної розмови у її житті ніколи не було.