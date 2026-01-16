logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Нардеп Копытин ответил Тимошенко на обвинения в работе на НАБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп Копытин ответил Тимошенко на обвинения в работе на НАБУ

По словам нардепа Игоря Копытина, его пытаются «втянуть в политические интерпретации процессуальных действий»

16 января 2026, 22:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин, которого Юлия Тимошенко упрекает в сотрудничестве с НАБУ, ответил на заявления лидера "Батькивщины".

Нардеп Копытин ответил Тимошенко на обвинения в работе на НАБУ

Народный депутат Игорь Копытин. Фото: из открытых источников

По его словам, все эти заявления "не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов". Об этом нардеп написал в Telegram.

Копытин подчеркнул, что его пытаются вовлечь в политические интерпретации процессуальных действий, к которым он не имеет никакого отношения. Нардеп заявил, что не участвует в "политических играх" и тем более не комментирует действия правоохранительных органов.

"Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институций. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы. Продолжаю выполнять свои обязанности народного депутата и работать над теми вопросами, которые важны для государства и граждан", — отметил Копытин.

Во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные НАБУ записи касаются ее разговора с депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным. По словам лидера "Батькивщины", он якобы действовал по поручению НАБУ, у которого находится "на крючке", с целью ее дискредитации.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепке Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен и ряда процессуальных обязанностей.

Как сообщал портал "Комментарии", лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что аудиопленки НАБУ , на которых якобы звучит ее голос, сфальсифицированы. По словам политика, никакого подобного разговора в ее жизни никогда не было.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/IgorKopytin/709
Теги:

Новости

Все новости