Нардеп Копытин ответил Тимошенко на обвинения в работе на НАБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин, которого Юлия Тимошенко упрекает в сотрудничестве с НАБУ, ответил на заявления лидера "Батькивщины".

Народный депутат Игорь Копытин. Фото: из открытых источников

По его словам, все эти заявления "не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов". Об этом нардеп написал в Telegram.

Копытин подчеркнул, что его пытаются вовлечь в политические интерпретации процессуальных действий, к которым он не имеет никакого отношения. Нардеп заявил, что не участвует в "политических играх" и тем более не комментирует действия правоохранительных органов.

"Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институций. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы. Продолжаю выполнять свои обязанности народного депутата и работать над теми вопросами, которые важны для государства и граждан", — отметил Копытин.

Во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные НАБУ записи касаются ее разговора с депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным. По словам лидера "Батькивщины", он якобы действовал по поручению НАБУ, у которого находится "на крючке", с целью ее дискредитации.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепке Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен и ряда процессуальных обязанностей.

