Нардеп Кисіль засвітив дорогий годинник: який бренд обрав "Слуга народу"

Народні депутати неодноразово говорили про низьку заробітну плату парламентарів. І минулого року вони підвищили на 2026 рік собі виплати до 200 тис. грн.

Тож гардероб та аксесуари, якими користуються народні обранці, викликає особливу цікавість. Блогерка Harley Quinn, яка слідкує за брендовими вподобаннями політиків та медійних осіб. Так в поле зору блогерки потрапив народний депутат від монобільшості.

“Нардеп від “Слуги народу” Юрій Кисіль, який отримав підозру від НАБУ за роздачу зарплат у конвертах, продовжує ходити до Ради. На ньому годинник Garmin за 99749 гривень. Одна з топових моделей для найсерйозніших спортсменів. Якраз для Киселя вимірюватиме активність, коли перераховує купюри”, — зіронізувала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що одяг та аксесуари, які використовують політики та топпосадовці, завжди привертають увагу. І в першу чергу — ціна речей.

У країні, яка воює, де не вистачає коштів на гідні зарплати військовим, пенсії, де постійний дефіцит бюджету, брендові речі політиків та посадовців виглядають дещо незрозумілим.

Блогерка Harley Quinn, яка прискіпливо слідкує за новинками у гардеробі політиків, топпосадовців національного та регіонального рівнів, громадських діячів та медійних особистостей, розповіла, скільки коштують окуляри, які носить Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Посадовець обрав окуляри від Cartier. Модель, за словами блогерки, 2022 року. На момент випуску коштувала 42 200 гривень. Нині такі можна знайти за 29 540 грн. З його кар'єрним зростанням настав час змінити їх на модель 2026 року.



