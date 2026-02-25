Нардеп Кисель засветил дорогие часы: какой бренд выбрал "Слуга народа"

Народные депутаты неоднократно говорили о низкой заработной плате парламентариев. И в прошлом году они повысили на 2026 себе выплаты до 200 тыс. грн.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Так что гардероб и аксессуары, которыми пользуются народные избранники, вызывает особое любопытство. Блогер Harley Quinn, которая следит за брендовыми предпочтениями политиков и медийных лиц. Так в поле зрения блогера попал народный депутат от монобольшинства.

"Нардеп от "Слуги народа" Юрий Кисель, получивший подозрение от НАБУ за раздачу зарплат в конвертах, продолжает ходить в Раду. На нем часы Garmin за 99749 гривен. Одна из топовых моделей для самых серьезных спортсменов. Как раз для Киселя будет измерять активность, когда пересчитывает купюры”, — сиронизировала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что одежда и аксессуары, которые используют политики и топ-чиновники, всегда привлекают внимание. И в первую очередь – цена вещей.

В воюющей стране, где не хватает средств на достойные зарплаты военным, пенсии, где постоянный дефицит бюджета, брендовые вещи политиков и чиновников выглядят несколько непонятными.

Блогерша Harley Quinn, придирчиво следящая за новинками в гардеробе политиков, топ-чиновников национального и регионального уровней, общественных деятелей и медийных личностей, рассказала, сколько стоят очки, которые носит Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Чиновник выбрал очки от Cartier. Модель, по словам блогера, 2022 года. На момент выпуска стоило 42 200 гривен. Сейчас такие можно найти за 29540 грн. С его карьерным ростом пора сменить их на модель 2026 года.



