НАБУ може зривати переговори: експерти про скандал за день до зустрічі з представниками США

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Сергій Кречмаровський
Дії НАБУ напередодні важливих переговорів за участю США та РФ можуть бути частиною системного тиску на українське керівництво.
НАБУ. Фото з відкритих джерел
На це звернули увагу політичні експерти та громадські діячі після того, як антикорупційні органи провели обшуки в Офісі генерального прокурора буквально за день до переговорів американської делегації в Москві, пишуть “Українські новини”.
Як зазначають журналісти, у діях НАБУ простежується певна закономірність: щойно з’являється рух у бік мирних переговорів, інформаційний простір заповнюють нові корупційні скандали, обшуки або записи. У результаті позиції України послаблюються саме в той момент, коли потрібно відстоювати інтереси держави на міжнародному рівні.
Видання наводить оцінку політолога Вадима Денисенка. На його думку, президент США Дональд Трамп фактично втратив можливість ефективно тиснути на Москву, тому основний тиск може бути перенесений на Київ.
Через війну в Ірані та перекриття Ормузької протоки, вважає експерт, зупинка російських танкерів може спричинити нове зростання цін на пальне у США. Це боляче вдарить по американських виборцях і створить додаткові політичні ризики для республіканців.
Голова “Детектора медіа” Наталія Лігачова, як пише видання, також звернула увагу на час проведення операції НАБУ та на інформаційне супроводження подій.
Видання наводить думку народного депутата Олексія Кучеренка. Він зазначив, що антикорупційні органи свідомо обрали шлях політичної конфронтації замість послідовної боротьби з корупцією.
Політичний експерт Юрій Романенко, як пише ЗМІ, також пов’язав активізацію НАБУ з майбутніми переговорами щодо завершення війни.
Видання нагадало, що увечері 4 вересня НАБУ та САП провели слідчі дії у приміщеннях Офісу генерального прокурора. Операція відбулася напередодні візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де представники президента США провели переговори з Володимиром Путіним. Після Москви американська делегація планує прибути до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.